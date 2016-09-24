۲۲۸ هزار دانش آموز قمی به مدرسه رفتند/ کمبود ۱۴۰۰ معلم ابتدایی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بار دیگر بوی مهر و مهربانی در خیابان‌های شهر می‌پیچد و با هیاهوی دانش آموزانی که کوچه و شهر را نشاط دیگری می‌بخشند ماه مهربان درس و مدرسه آغاز می‌شود تا دانش آموزان بعد از ۳ ماه دوری از درس و مدرسه و تخته و نیمکت بار دیگر ۹ ماه میزبانی مدرسه را تجربه کنند.

استان قم نیز سال تحصیلی جدید را با نزدیک به ۲۲۸ هزار دانش آموز آغاز کرد تا زنگ مهر بار دیگر در مدارس این شهر طنین انداز شود.

حمیدرضا شیخ‌الاسلام مدیرکل آموزش و پرورش استان قم که صبح شنبه در مراسم جشن شکوفه‌ها در مهرماه سال‌جاری سخن می‌گفت، اعلام کرد که در سال تحصیلی جدید ۱۴۰۰ واحد آموزشی برای ارائه خدمات به دانش آموزان آماده‌سازی شده است.

وی که در مدرسه مریم قم سخن می‌گفت این را هم اعلام کرد که در سال تحصیلی جدید ۲۳ هزار کلاس اولی روزهای درس و مشق را برای اولین بار تجربه می‌کنند.

کمبود ۱۴۰۰ معلم در مقطع ابتدایی

البته در این میان حسین محمودی معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در گفتگویی که با خبرگزاری مهر داشت از کمبود ۱۴۰۰ معلم در مقطع ابتدایی سخن گفته و دلیل عمده این امر را تغییر سیستم آموزشی به ۶ -۳ -۳ دانست.

وی هر چند در ادامه این گفتگو اعلام کرد که برای سال تحصیلی جدید کلیه تمهیدات ویژه برای برطرف کردن مشکلات کمبود معلم اندیشیده شده و سعی شده از روش‌های مختلف همچون تأمین نیرو از دانشگاه فرهنگیان و همچنین معلمان سایر مقاطع تحصیلی که خواستار ادامه فعالیت در مقطع ابتدایی هستند مشکل برطرف شود.

معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۱۴ هزار و ۵۰۰ معلم در آموزش و پرورش قم فعال هستند.

وجود ۱۵۰ مدرسه فرسوده در قم

محسن پورگلیان مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم هم در گفتگویی که با خبرگزاری مهر داشت تعداد کل مدارس فیزیکی که در حال حاضر در استان قم وجود دارد را ۶۲۰ مدرسه عنوان کرد.

در زمینه سرانه فیزیکی آموزشی استان قم جزو استان‌های رده پایین در کشور است

وی در عین حال از فرسوده بودن ۱۵۰ مدرسه که به نوعی ۳۰ درصد آمار مدارس قم را نشان می‌دهد اشاره کرد و گفت: این تعداد مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی مجدد است در عین حال ۱۷۵ مدرسه دیگر نیز نیازمند مقاوم سازی است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به این موضوع که در زمینه سرانه فیزیکی آموزشی استان قم جزو استان‌های رده پایین در کشور است بر این موضوع تأکید کرد که قم ۲۵ درصد تا رسیدن به سرانه متوسط فضای فیزیکی آموزشی هم فاصله دارد.

کمبود ۷۰ مدرسه در پردیسان

با آغاز طرح مسکن مهر، منطقه پردیسان در قم محلی برای احداث آپارتمان‌هایی عمودی شد تا این منطقه به عنوان محله مسکن مهر در قم شناخته شود؛ محلی که با ساخت و سازهای فراوانی مواجه شد و امروز مشکلات آن نمایان شده که یکی از عمده‌ترین مشکلات این منطقه بحث مدرسه است.

به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم این منطقه در حال حاضر با کمبود ۷۰ مدرسه مواجه است البته به نظر می‌رسد با توجه به حجم روزافزون مردم برای اسکان در این منطقه مشکلات در این زمینه بیش از پیش باشد.

تاکنون تنها ۳۰ درصد از سیستم گرمایشی و سرمایشی استان قم استانداردسازی شده است

البته موضوع سیستم‌های گرمایشی نیز مطلبی دیگری بود که پورگلیان درباره آن اظهار نظر کرد. وی در این زمینه اعلام کرد که تاکنون تنها ۳۰ درصد از سیستم گرمایشی و سرمایشی استان قم استانداردسازی شده و نزدیک به ۷۰ درصد از مدارس این استان هنوز از بخاری گازی‌های غیر استاندارد استفاده می‌کنند.

در هر حال ۹ ماه تحصیلی از سوم مهرماه آغاز شده است و دانش آموزان ساعات بسیار زیادی از وقت خود در روز را در سنگر علم و دانش گذران می‌کنند و البته باید پربار بودن این ساعات و توجه به تعلم و تربیت و البته رفع مشکلات فیزیکی و محیطی آموزشگاه و توجه همه جانبه برای تربیت هرچه بهتر آینده سازان کشور مورد توجه باشد.