«انسان رو در روی جهان» منتشر شد

کیوان باژن، در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار کتاب «انسان رو در روی جهان» خبر داد و افزود: این کتاب جستارهایی درباره چگونگی تکوین فردیت خلاق نویسنده و رابطه آن با مخاطب را در گفتگو با اهالی قلم و اندیشه دربرمی‌گیرد.

به گفته نویسنده «انسان رو در روی جهان» در این کتاب، گفتگوهایی با محمود دولت‌آبادی، سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، منوچهر آتشی، فتح الله بی‌نیاز، جواد اسحاقیان، محمد علی علومی، شمس لنگرودی، حافظ موسوی، سید علی صالحی، حمید یزدان پناه، ابوتراب خسروی، مجید مددی و... در ارتباط با فردیت و رابطه با مخاطب منتشر شده است.

باژن معتقد است: از آنجا که در این مجموعه، نقطه نظرات شخصیت‌های مختلف حول یک محور خاص مطرح شده می‌تواند زمینه‌ای برای مطالعات بیشتر در ارتباط با فردیت و خلاقیت و چگونگی شکل گیری آن باشد بنابراین من با توجه به ضرورتی که چنین مباحثی داشته و با توجه به این که بحث فردیت خلاق نویسنده و شاعر، دغدغه سالیان من بوده است، به بررسی این دو مقوله به صورت پرسش از اهالی قلم و اندیشه در یک نظرسنجی پرداخته‌ام و امیدوارم که مخاطب با قرار دادن نظرگاه‌های متفاوت در کنار هم، بتواند به یک جمع بندی در این مقولات بپردازد.

در نوشته پشت جلد کتاب آمده: «تحولات کیفی اندیشه در عصر حاضر بین نگاهِ جامعه‌شناختی و روان‌شناختی و نیز نگاهی که زاییده‌ فردگراییِ(اندیویدوآلیستی) نظام سرمایه‌داری است، به مقولاتی چون نویسنده و شاعر وچگونگی تکوین فردیتِ خلاقِ آن‌ها و نیز رابطه‌شان با مخاطب، ضرورت تأمل وتعمق در این زمینه‌ها را نه تنها بیش‌تر بلکه اجتناب‌ناپذیر می‌کند. به نظر می‌رسد در جامعه‌ ما، شناخت رابطه‌ بینِ فردیتِ خلاق و مخاطب، هنوز آن‌چنان که باید مورد کنکاش قرار نگرفته است.»

کتاب «انسان رو در روی جهان» همچنین دارای یک پیشگفتار است و یک مقاله از جان استوارت میل با ترجمه مهناز دقیق‌نیا در ابتدای آن آمده؛ کتاب «انسان رو در روی جهان» از سوی نشر قطره و به قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر شده است.