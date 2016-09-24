پروژه نفوذ برای مردم روشنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر٬ سردار رسول سنایی راد ظهر شنبه در نشست بصیرتی «شاخصه‌های انقلابی گری در حوزه‌های علمیه برای مبارزه بانفوذ در خراسان جنوبی» بیان کرد: دشمنان نظام امروز عده‌ای از خودمان را برای نفوذ استخدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه نفوذ ٬ تولید اقتصاد نمی‌کند، افزود: در این زمینه باید جهاد کبیر صورت گیرد چرا که هدف نهایی دشمن سلطه نامحسوس است.

سنایی راد با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما را از مدار وابستگی بیرون کشید، گفت: امروز عده‌ای در کشور استقلال را به سخره می‌گیرند.

وی ادامه داد: تغییراتی که امروزه متوجه انقلاب اسلامی است متأثر از تحریم و وعده‌های رفع آن است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ نرم دشمن٬ بیان کرد: در این جنگ نخبگان فکری مد نظر دشمن قرار دارند.

وی با بیان اینکه نفوذ و اغناگری دو پایه جنگ نرم است٬ افزود: نحوه انتقال مفاهیم به جامعه برای مبارزه بانفوذ حائز اهمیت است.

وی با اشاره هشت سال جنگ تحمیلی اظهار کرد: در این جنگ بیش از ۲۰۰ هزار شهید برای تثبیت انقلاب داده‌ایم.

سنایی راد با بیان اینکه دشمن به دنبال گرفتن حاکمیت اسلامی است٬ افزود: باید برای مقابله با این اهداف دشمن پیاده‌سازی اقتصادی صورت گیرد.

وی ادامه داد: حفظ و تقویت باورهای دینی و انقلابی و بالا بردن قدرت نظامی و مقابله با فساد از دیگر روش های مبارزه با دشمن است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به روحانیون اظهار کرد: طلاب و روحانیون باید الگوی عملی در انقلاب گری باشند چرا که با شعار کاری انجام نمی‌شود.

سنایی راد با بیان اینکه برخی برای رسیدن به قدرت حاضرند با نظام رقابت کنند، گفت: فتنه ۸۸ نمونه بارزی از این قدرت‌طلبی است.