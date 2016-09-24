محمد علی سبزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین رالی خانوادگی شهرستان طی روزهای هشتم و نهم مهرماه جاری از شهرستان فردیس به مقصد چالوس و بالعکس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مسابقات رالی خانوادگی به منظور ایجاد نشاط و شادی در بین خانواده ها و افزایش سطح آگاهی آن ها با قوانین راهنمایی و رانندگی به همت اداره ورزش و جوانان فردیس از پارکینگ شهرداری منطقه ۳ شهرستان استارت و از شهر کرج به سمت جاده چالوس - سد امیر کبیر - گچسر - مرزن آباد و در انتها در اداره ورزش و جوانان شهرستان چالوس پایان می یابد.

سبزعلی گفت: همچنین مسیر برگشت نیز پس از یک شب اقامت در هتل آپارتمان چالوس، از این شهرستان بسمت عباس آباد - کلاردشت - دریاچه ولشت - مرزن آباد - جاده چالوس به کرج - گچسر - سد امیر کبیر و در پایان در مجموعه ورزشی آدران خاتمه می یابد.

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری فردیس اضافه کرد: در پایان به ۵ نفر از شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهداء می شود.