  1. استانها
  2. البرز
۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

به مناسبت هفته نیروی انتظامی؛

نخستین رالی خانوادگی در شهرستان فردیس برگزار می‌شود

نخستین رالی خانوادگی در شهرستان فردیس برگزار می‌شود

فردیس - رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان فردیس از برگزاری نخستین رالی خانوادگی این شهرستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی خبر داد.

محمد علی سبزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین رالی خانوادگی شهرستان طی روزهای هشتم و نهم مهرماه جاری از شهرستان فردیس به مقصد چالوس و بالعکس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مسابقات رالی خانوادگی به منظور ایجاد نشاط و شادی در بین خانواده ها و افزایش سطح آگاهی آن ها با قوانین راهنمایی و رانندگی به همت اداره ورزش و جوانان فردیس از پارکینگ شهرداری منطقه ۳ شهرستان استارت  و از شهر کرج به سمت جاده چالوس - سد امیر کبیر - گچسر - مرزن آباد و در انتها در اداره ورزش و جوانان شهرستان چالوس پایان می یابد.

سبزعلی گفت: همچنین مسیر برگشت نیز پس از یک شب اقامت در هتل آپارتمان چالوس، از این شهرستان بسمت عباس آباد - کلاردشت - دریاچه ولشت - مرزن آباد - جاده چالوس به کرج - گچسر - سد امیر کبیر و در پایان در مجموعه ورزشی آدران خاتمه می یابد.

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری فردیس اضافه کرد: در پایان به ۵ نفر از شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهداء می شود.

کد مطلب 3777433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها