کتاب سازمان اجتماعی ایل بختیاری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، در مقدمه این کتاب آمده است:جامعه عشایری کشور سابقه ای طولانی درتاریخ و فرهنگ ایران زمین دارد ، از زمانهای گذشته تا کنون بخشی از مردم در پهنه جغرافیایی ایران ، نوعی از زندگی را برگزیده اند که با استفاده از چراگاههای طبیعی ، به پرورش دام می پردازند و فعالیت عمده آنان دامداری است.

جامعه عشایری کشور در کنار جامعه شهری و روستایی ، جامعه سومی را به وجود آورده است این جامعه با گذشت قرون در اثر عواملی گوناگون اهمیت خود را از دست داده است.

در ادامه آمده است: تاکنون در باره زندگی بختیاری ها ، پژوهشگران ایرانی و خارجی ، سازمان های دولتی ، منطقه ای و ملی در مقاطع زمانی گوناگون تحقیقاتی کرده اند .

امیراحمدیان می نویسد: برای تکمیل اینگونه مطالعات و پرکردن جای خالی یک بررسی موضوعی با استفاده از آخرین اطلاعات بدست آمده برآن شدیم که به این بررسی بپردازیم فرضیه ای که دراین پژوهش موردنظر بوده دگرگونی و تحول بسیار ژرف در ساختار جامعه عشایری ایل بختیاری است.

هدف نگارنده از این مطالعه شناخت اجتماعی یا شجره نامه عشایر کوچنده بختیاری است .