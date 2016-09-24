زنگ مدرسه کودکان کار منطقه ۲۰ تهران به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، سید احمد صفوی شهردار منطقه ۲۰ تهران در جمع کودکان کار مدرسه ایلیا اظهار داشت: شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی با مجموعه اقدامات اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و عمرانی در تلاش است تا بستر علم و دانش را بیش از پیش برای دانش آموزان و رهپویان دانایی فراهم کند.

صفوی با اشاره به اینکه مدیریت شهری منطقه ۲۰در طول سال تحصیلی همراه با دانش آموزان خواهد بود، افزود: مسابقات ورزشی، جشنواره های هنری ونمایشی، کارگاه های آموزشی از جمله برنامه های پیش بینی شده برای دانش آموزان است.

وی ضمن قدردانی از حضور مهناز افشار، تهیه کننده و بازیگر سینما در جمع کودکان کار منطقه ۲۰ و دست اندرکاران پویش "بد سرپرست تنهاتر است" که متولی این مراسم بودند، برای این کودکان، موفقیت تحصیلی را آرزو کرد.

پویش" بد سرپرست تنهاتر است" با هدف حمایت از کودکان برسرپرست، از سوی شهرام گیل آبادی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، طراحی و توسط جمعی از هنرمندان، فعالان اجتماعی، حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان، ورزشکاران و اهالی رسانه تشکیل شده که مهناز افشار تهیه کننده و بازیگر سینما نیز به عنوان سخنگوی این پویش است.

همچنین شهردار منطقه ۲۰ تهران به مناسبت بازگشایی مدارس، در هنرستان قدس که میزبان فرماندار ویژه شهرری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، نماینده امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و مدیران آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری بود، حضور یافت و شروع سال تحصیلی را به دانش آموزان تبریک گفت.