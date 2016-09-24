به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، مجید شفیع پور، رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران ۲۲ سپتامبر در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در یک مصاحبه اختصاصی به المانیتور گفت که مخالفت ایالات متحده با پشتیبانی GEF (تسهیلات جهانی محیط زیست)‌ از ایران، مانع توانایی کشورش برای دستاوردهای بیشتر می شود.

شفیع پور به تاثیر تغییر آب و هوا، خشکسالی، افزایش گرد و غبار ویرانگر و طوفان های شن برخاسته از دریاچه ها و تالاب های خشک اشاره کرد و گفت: تهران نیز در پی افزایش جمعیت و کاهش مخازن آب دچار افت فشار آب شده است.

بر اساس توافق پاریس، ایران متعهد به مشارکت در تغییرات آب و هوایی و کاهش گازهای گلخانه ای تا ۴ درصد تا سال ۲۰۳۰ شده است. شفیع پور در این باره گفت: با برداشته شدن همه تحریم ها و به دست آوردن حمایت و همکاری [سازمان های بین المللی] می توانیم ۸ درصد دیگر به این مقدار اضافه کنیم.

مخالفت آمریکا با پروژه های ایران توسط GEF، یکی از بازوهای بانک جهانی، توانایی ایران را در مقابله با تهدیدات زیست محیطی کاهش داده است.

شفیع پور به المانیتور گفت که حدود ۳۵ میلیون دلار از ۴۰ میلیون دلار اختصاص داده شده به ایران توسط GEF در دوره منتهی به ۲۰۱۳، به ایران پرداخت نشده است. اگر چه تعدادی از پروژه ها را به تایید رساندیم، وقتی به هیات مدیره در واشنگتن ارائه شدند، با تعجب دیدیم که تصمیمی در باره آنها اتخاذ نشده است.

او گفت: در نتیجه GEF مبلغ تخصیص داده شده به ایران را به ۱۷.۷ میلیون کاهش داده و آن را تحت دوره بعدی سرمایه گذاری که در جولای ۲۰۱۴ آغاز شد قرار داده است. با این حال تصویب پروژه ها به قطعیت نرسیده است.

قانون ایالات متحده از اعطای وام های چند ملیتی به کشورهای در فهرست وزارت امور خارجه به نام کشورهای حامی تروریسم، جلوگیری می کند. مقامات امریکا در نظر دارند به منظور تسهیل پروژه های زیست محیطی در ایران از این قانون چشم پوشی کنند، اما از واکنش نامطلوب کنگره هراس دارند.



شفیع پور گفت کشورش آنچه را که به خودی خود و از طریق همکاری با سازمان ملل متحد و برخی از کشورها می توانسته انجام دهد، به انجام رسانده است. مانند فرانسه که سگولن رویال وزیر محیط زیست آن، در ماه آگوست از ایران بازدید کرد.

مشکل تالاب موجب نگرانی خاصی به دلیل تاثیر بیابان زایی در جوامع محلی و آلودگی هوا در شهرهای ایران شده است.

او گفت: ما در سطح ملی از تمام ظرفیت برای بازگرداندن تالاب ها در غرب و شرق و همچنین دریاچه ارومیه استفاده می کنیم. وضعیت دریاچه ارومیه که به دلیل تغییرات آب و هوایی و مدیریت نامناسب آب با سرعت وحشتناکی خشک شد، امرار معاش ۱۴ میلیون نفر ساکن شمال غرب ایران را که به زراعت وابسته اند تهدید می کند. طوفان های گرد و غبار که نمک، شن و ماسه کف دریاچه را بلند می کند منبع زیانبار آلودگی هوا بوده است.

شفیع پور اشاره کرد که اولین جلسه کابینه حسن روحانی پس از شروع کار وی در سال ۲۰۱۳ به بحث در مورد دریاچه ارومیه و اجرای یک پروژه طولانی مدت برای بازگرداندن دریاچه اختصاص داده شد.

او گفت که ایران با چالش های مشابهی در تالاب هورالعظیم در مرز با عراق و هامون در مرز با افغانستان مواجه است.

آلودگی هوا در شهرهای ایران نه تنها به دلیل طوفان شن، بلکه بنزین بی کیفیت و مصرف سوخت ناکارآمد توسط اتومبیل ها بوده است. شفیع پور گفت که کیفیت هوا در هشت شهر بزرگ بسیار پایین بود و گاهی اوقات مجبور به تعطیلی مدارس و ادارات دولتی به دلیل خطر تنفس هوا بوده ایم.

برای مقابله با این مشکل، ایران در حال تسریع برنامه ای برای ارتقاء پالایشگاه ها است. تحریم های اعمال شده بر واردات فرآورده های نفتی در دولت قبل به ریاست محمود احمدی نژاد، موجب تولید بنزین با کیفیت نازل برای رفع نیازهای داخلی بود.

شفیع پور گفت: ایران همچنین از تحریم هایی که واردات مبدل های کاتالیزوری را دشوار ساخته، رنج می برد.

او گفت: ما از شرکت های خصوصی و دولتی برای کمک به دستیابی به تکنولوژی مدرن استقبال می کنیم.

شفیع پور گفت: دولت روحانی نمایشگاه بین المللی محیط زیست را برای شرکت ها تدارک دیده است تا محصولات خود را به نمایش بگذارند. این نمایشگاه ۲۵ تا ۲۸ فوریه آینده در تهران برگزار می شود.

ایران به طور انحصاری برق را با گاز طبیعی تولید می کند و برعکس بسیاری کشورها از سوخت های مایع و یا زغال سنگ استفاده نمی کند.

شفیع پور گفت که ایران به دنبال افزایش بهره وری نیروگاه های برق تا ۴۰ درصد و افزایش استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی برای تولید ۷۵۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ است.