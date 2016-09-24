به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبدالخانی در نشستی خبری با اشاره به همکاریهای ایران و عمان در بخشهای مختلف تجاری، گفت: موارد سرمایه گذاری مختلفی میان دو کشور برقرار شده است از جمله اینکه قرارداد همکاری میان شرکت ایران خودرو و طرف عمانی به امضا رسیده که براساس آن خط تولید خودروی دنا در منطقه آزاد دُقُم عمان در دست احداث است که محصولات این کارخانه به یمن و کشورهای آفریقایی صادر میشود.
وی با بیان اینکه عمانیها نیز قصد دارند یک شهرک صنعتی بزرگ برای ورود به بازارهای ایران، افغانستان و کشورهای آسیای میانه در چابهار احداث کنند، افزود: حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته یک میلیارد دلار بوده است همچنین در چهار ماه نخست امسال ۲۷۵ میلیون دلار کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی مهندسی به عمان صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶۱ درصد افزایش داشت.
رایزن بازرگانی ایران در عمان، بیشترین صادرات ایران به عمان را آهن و فولاد، قیر و دام زنده عنوان کرد و اظهار داشت: تا سه سال گذشته صادرات دام زنده ایران به عمان حدود ۱۰ میلیون دلار بود اما این رقم اکنون به ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
عبدالخانی با بیان اینکه عمان به هاب توزیع دام زنده ایران در کشورهای خلیج فارس تبدیل شده است، افزود: عمده واردات ایران از عمان، صادرات مجدد و خودروهای ژاپنی و کرهای است.
همچنین در این جلسه ایمن الحسنی نایب رئیس اتاق بازرگانی عمان با بیان اینکه مواد اولیه ایران در سطح جهان بسیار معروف است، گفت: بازار جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه آن بازار بسیار بزرگی برای صادرات کالاهای ما محسوب میشود و هدف از برگزاری نمایشگاهها شناساندن فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری بین بخش خصوصی دو کشور است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین کالاهای مورد نیاز ما از ایران مواد اولیه کارخانجات و صنایع، مواد غذایی است که علاوه بر این دو مورد، صنعت توریست هم میتواند زمینههای بسیاری خوبی برای فعالیت تجاری دو کشور باشد، اظهار داشت: هر بازرگان ایرانی که نسبت به سرمایهگذاری در عمان ابراز تمایل کند، ما برای وی یک شریک مناسب فراهم میکنیم و حتی برای این سرمایهگذار ارزیابی اقتصادی انجام میدهیم.
الحسنی با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصولات عمان در ایران، ادامه داد: معافیتهای گمرکی برای واردات مواد خامی که قرار است، در عمان تبدل به کالا شود و سپس صادر شود، اختصاص میدهیم. همچنین به سرمایهگذاران صنعتی زمینهایی با اجاره بسیار اندک و مدت زمان ۲۵ سال اختصاص میدهیم و امکان اجاره این زمینها تا زمانی که پروژه در حال تولید باشد، فراهم است.
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