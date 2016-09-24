اطلس مجموعه مسیرهای گردشگری استان اصفهان رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یارمحمدیان پیش از ظهر شنبه، در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته گردشگری با بیان اینکه سازمانها و نهادهای مختلف کشور باید زیرساختهای گردشگری را فراهم کنند، اظهار داشت: برای ارائه خدمات گردشگری باید با نهادهای مختلف تعامل داشته باشیم و بر این اساس سازمانها و نهادهای مختلف در کنار صحبت درباره لزوم پیشرفت صنعت گردشگری باید زیرساختهای لازم را در عمل فراهم کنند چراکه سازمان میراث فرهنگی به تنهایی قادر به انجام همه کارها در این حوزه نیست.
تشکیل کانون هماهنگی گردشگری استان اصفهان
وی با اشاره به تشکیل کانون هماهنگی گردشگری استان اصفهان افزود: این کانون به منظور افزایش سطح ارتباطات در حوزه گردشگری با دیگر دستگاههای اجرایی استان تشکیل میشود.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مناطق نمونه گردشگری در استان اصفهان ابراز داشت: برای مناطق گردشگری مختلف استان از پنج تا ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است اما اکنون مجریان و سرمایهگذاران این مراکز با مشکلاتی در ادارات مختلف خدماتی روبرو هستند که درصورت رفع نشدن سریع ممکن است منجر به تعطیلی این مراکز شود.
وی ادامه داد: در واقع قانون توسعه صنعت گردشگری افراد را تشویق به سرمایه گذاری میکند اما عدم رعایت برخی اصول توسط ادارات موجب سنگاندازی در این راه شده است که این خلاف حمایت از سرمایهگذاران است.
یارمحمدیان بیان داشت: استان اصفهان و کشور ایران دارای مناطق دیدنی بسیاری است که برخی از مردم بدون اطلاع از زیباییهای شگفتانگیز این مناطق هستند خواستار ترویج و اطلاع رسانی رسانهها در این ارتباط شد.
وی گفت: با سفرهای خارج استانی و یا کشوری مخالف نیستیم اما طبیعی است که مردم هر استان به جای صرف انرژی و بودجه زیاد ابتدا از جاذبههای طبیعی و میراثی بومی و ملی شهر یا کشور خود استفاده کنند.
رونمایی از اطلس مجموعه مسیرهای گردشگری استان اصفهان
وی اضافه کرد: اطلس مجموعه مسیرهای گردشگری استان اصفهان در روزهای آینده رونمایی می شود که شامل معرفی جاذبههای گردشگری استان و خدمات اقامتی، رفاهی و بهداشتی بین راهی است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه به برنامههای هفته گردشگری اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم روزجهانی گردشگری در روز ششم مهرماه با حضور مسئولان استانی و کشوری در چهلستون، تجلیل و اهدای تقدیرنامه به برترینهای گردشگری استان، برگزاری کارگاه آموزشی فرصت ها و تهدیدهای گردشگری، برگزاری شب فرهنگی در قلعه سرشیر پیربکران، تورهای مختلف یک تا پنج روزه، یک روزه و دو روزه از جمله این برنامهها است.
نظر شما