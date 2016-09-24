تمدید مهلت ارسال آثار دهمین سوگواره هنر عاشورایی تا ۱۰ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تقاضای شرکت کنندگان دهمین سوگواره بین المللی هنر عاشورایی و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی برای شناخت هر چه بهتر هنرمندان نسبت به موضوعات مندرج در فراخوان، دبیرخانه تصمیم گرفت تا مهلت ارسال آثار را تمدید کند.

پیش از این مهلت ارسال آثار تا ۳ مهرماه اعلام شده بود که بنا بر این تصمیم این مهلت تا ۱۰ مهرماه تمدید شد.

دهمین سوگواره بین المللی هنر عاشورایی با هدف بهره‌مندی از ظرفیت های واقعه کربلا در زمینه خلق آثار تجسمی در سه بخش نقاشی، تصویرسازی، پوستر و پرچم برگزار می شود.

هنرمندان برای اطلاع از سایر مقررات‌ عمومی و تخصصی، ثبت نام و ارسال اثر می توانند به سایت جشنواره به آدرس www.artfest.ir مراجعه کنند.