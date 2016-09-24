سینمای جنگ در چارچوب آمار و ارقام!

خبرگزاری فارس نوشت: ساخت فیلم سینمایی با موضوع دفاع مقدس این روزها بسیار کم شده است و دیگر در این حوزه شاهد آثار با حجم گسترده تولید و به تصویر کشیدن صحنه های جنگ نیستیم و از دریای رشادت و دلیری رزمندگان اسلام تنها بخش اندکی از آن به تصویر کشیده شد. خلق صحنه‌هایی که با غرور ملی همراهند از وظایف خطیر سینماگران است، اما متأسفانه آنچه در این بین به آن بی توجهی شده است بیان ارزش‌های والای جبهه و جنگ و تاثیرات آن در میان خانواده هاست. متاسفانه با سینمایی روبه رو هستیم که در زوایای مختلف نتوانسته در حد انتظار در خدمت ارزش ها، پیام ها و هویت ایرانی باشد.

از شهریورماه سال گذشته (۹۴) تا امسال (۹۵) فیلم های «پی ۲۲»، «حکایت عاشقی»، «دلتنگی‌های عاشقانه»، «تا آمدن احمد»، «خاکستر و برف» ، «دلبری»، «ایستاده در غبار» و «بدون مرز» به نمایش درآمد.

هریک از فیلم ها گرفتار ساختار مافیایی اکران شد و نتوانستند آنگونه که شایسته است در اکران موفق عمل کنند. جالب است که دو فیلم «بدون مرز» و «خاکستر و برف» در گروه هنر و تجربه توانستند اکران شوند این درحالی است که فیلم «خاکستر و برف» پتانسیل حضور در اکران گسترده در گروه های عادی سینما را داشت.

مدیران فرهنگی سینمای ایران این روزها تنها درباره سینمای دفاع مقدس به آمار و ارقام‌ها بسنده کردند. رئیس سازمان سینمایی در گفت و گوی خبری در شبکه خبر به تعداد فیلم های دفاع مقدسی اشاره کرد و گفت: ما از شهریور سال گذشته تا الان ۸ فیلم دفاع مقدسی بسیار خوب و پرمخاطب اکران کرده‌ایم. فیلم‌های دینی، دفاع مقدس و ارزشی در کارنامه سینمای کشور کم نیست.

حجت الله ایوبی به فیلم پرمخاطب در حوزه دفاع مقدس اشاره داشته در حالی که همه فیلم هایی که از سال گذشته اکران شدند در زمان های نامناسب اکران شدند و برای اکران فیلم «ایستاده در غبار» هم زمان های مختلف برای اکرانش اعلام شد اما بالاخره با پافشاری تهیه کننده فیلم با داشتن سرگروه سینمایی ۱۹ خردادماه در ماه مبارک رمضان به نمایش در آمد. فیلم به دلیل پتانسیلی که داشت توانست موفق عمل کند و با مخاطب ارتباط برقرار کند اما فروش فیلم های دیگر دفاع مقدسی که در طول سال گذشته به نمایش درآمدند جمعا به یک میلیارد تومان هم نرسید.

حال چه دلایلی باعث شده تا مخاطبی که فیلم های دفاع مقدس از جمله «عقاب‌ها»، «کانی مانگا»، «افق»، «اخراجی‌ها» و «آژانس شیشه ای» را با اشتیاق دنبال می کرد امروز کمتر به این سینما اقبال نشان می‌دهد. اگر بخواهیم سینمای دفاع مقدس را در سالهای اخیر به درستی بررسی کنیم شاید یکی از دلایل آن عدم ارایه درست فیلم در حوزه اکران باشد. اکران درست و حساب شده فیلم های سینمایی «معراجی ها»، «چ» و «شیار ۱۴۳» گواه این مهم است که اگر به درستی برای فیلم های با موضوع دفاع مقدس برنامه‌ریزی شود و در شرایط مطلوب امکان اکران یابند می‌توانند موفق عمل کنند.

سینمای دفاع مقدس از هر منظر که به آن نگاه کنیم قدرت و پتانسیل این را دارد که بتواند به عنوان یک سینمای دائمی و مستمر مورد توجه قرار گیرد و سالن های سینما را رونق ببخشد. متأسفانه با مدیریت ضعیف سینمایی در دوران پس از جنگ و فقدان یک برنامه ریزی درست برای این سینمای اصیل ، سینمای دفاع مقدس به جای بالندگی، رشد و گسترش، روز به روز به لحاظ کیفی و کمی دچار افت شده است و امروز تنها به فیلم هایی مانند «نیمکت» که درباره یک جانباز دفاع مقدس است بسنده می کنیم .