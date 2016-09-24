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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

در قم انجام شد؛

نشست مشترک اعضای شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی با جامعه مدرسین

نشست مشترک اعضای شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی با جامعه مدرسین

قم - اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نشست مشترک اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با جامعه مدرسین در محل این نهاد حوزوی در قم برگزار شد.

محمد نبی حبیبی، دبیرکل مؤتلفه اسلامی در این جلسه که به ریاست آیت الله محمد یزدی و با حضور اعضای جامعه مدرسین برگزار شد، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات حزب مؤتلفه اسلامی را ارائه کرد.

سپس اعضای جامعه مدرسین با ارائه نقطه نظرات خود در ارتباط با مسائل مطرح شده، به تبادل نظر پرداختند.

در پایان این جلسه آقایان حبیبی و اسد الله بادامچیان با ارائه توضیحاتی پیرامون برخی مسائل مطرح شده از هماهنگی و فرصت بدست آمده جهت این جلسه تشکر کردند.

کد مطلب 3777481

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