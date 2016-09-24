به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید رضا جوادی ظهر شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد از تاسیس شرکت هلدینگ مدیریت صادرات جهاد کشاورزی در خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: این شرکت در جهت مدیریت و تقویت اقتصاد کشاورزان هفته گذشته آغاز بکار کرد و به‌زو.دی نیز انتخابات هیئت مدیره آن برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از راه‌اندازی این شرکت حضور مؤثر و مستقیم در کشورها بود تا زمینه صادرات راحت‌تر تولیدات داخلی در آن کشورها فراهم شود.

مشاور عالی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: اکثر کارشناسان معتقدند که حضور در کشورهای پیشرفته مانند روسیه نیازمند یک شرکت مدیریتی قوی در کشور مبدأ است و لذا به جهت اینکه بتوانیم به صورت قدرتمند، یکسان و یکپارچه وارد این کشورها شویم نسبت به راه‌اندازی شرکت هلدینگ مدیریت صادرات جهاد کشاورزی خراسان رضوی اقدام شد.

وی بیان کرد: این شرکت توسط بخش خصوصی و با حمایت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مدیریت می‌شود و اعضای هیئت مدیره آن نیز پنج نفر هستند.

جوادی خاطر نشان کرد: سلسله همایش‌های توسعه صادرات فعالان بخش کشاورزی و دامداری در بخش‌های علمی، پژوهشی و عملیاتی برگزار می‌شود و در این نشست‌ها اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اساتید داشنگاه و دیگر فعالان بخش کشاروزی و دامی در اتحادیه‌ها و مجموعه‌های مرتبط حاضر هستند.

وی گفت: محورهای این همایش‌ها در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، طیور، آبزیان، زراعی و باغی است و تعداد جلسات همایش‌های هر محور حداقل ۵ جلسه است.

مشاور عالی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ابراز کرد: نخستین جلسه از سلسله جلسات همایش‌های توسعه صادرات فعالان بخش کشاورزی و دامداری هفتم مهر ماه و با موضوع محصولات دامی در مشهد برگزار می‌شود و کل این دوره تا آخر اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می‌رسد.

وی تاکید کرد: در ۱۲ ماهه سال ۹۴ میزان صادرات محصولات کشاورزی و دامی کل کشور ۷۸ میلیون تن و به ارزش ۳۳ میلیارد دلار بود که از این میزان سهم خراسان رضوی دو میلیون تن و به ارزش ۱.۶ میلیون دلار بود و محصولات صادر شده استان نیز شامل ۴۵ درصد در بخش محصولات خام کشاورزی، پنج درصد در بخش تجهیزات بخش کشاورزی و ۵۰ درصد در بخش دامی بوده است.