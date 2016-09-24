به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری به وضعیت خانه های عالم در استان زنجان اشاره کرد و افزود: کمبود خانه عالم در استان زنجان بسیار شدید است و باید برای خانه عالم و حضور عالم در سراسر استان زنجان برنامه ریزی علمی و دقیقی داشته باشیم همچنین ورود تک بعدی به ساخت و ساز خانه عالم در نقشه فرهنگی استان پاسخ مناسبی نخواهد داد.

وی اظهار کرد: ما به موازات احداث خانه های عالم باید تدابیری را در خصوص شناسایی، جذب و آموزش و استقرار روحانی داشته باشیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مطالعاتی در خصوص وضعیت فعلی خانه های عالم، وضعیت مطلوب و وضعیت فعلی استقرار روحانی در دست اقدام است و اکنون قابلیت استقرار۱۶۰ روحانی در استان زنجان را داریم.

صفی یاری تاکید کرد: براساس سیاست سازمانی باید در هر همه روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار باید روحانی مستقر شود ولی تحقق این امر منوط به تامین اعتبار است و در شرایط حاضر در بحث استقرار روحانی از برنامه عقب هستیم چرا که اعتباری اختصاص نیافته و احداث خانه عالم و استقرار روحانی دو مقوله به هم پیوسته هستند که باید به موازات هم پیش بروند.

وی در خصوص توسعه خانه های عالم در استان زنجان، افزود: خانه عالم ظرفیت مهمی در راستای توسعه و گسترش کمی و کیفی برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: توجه به احداث خانه‌های عالم خود یک مؤلفه مهم در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی است و در راستای تحقق این امر مهم سازمان تبلیغات اسلامی جدی است.

صفی یاری گفت: حضور جدی روحانیان مستقر در روستاها موجب می‌شود تا مردم در روستاها کمتر دچار مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی شوند و ایجاد خانه عالم و استقرار و حضور روحانی در روستاهامزایای بسیار خوبی را به دنبال دارد.