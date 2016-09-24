ارائه گزارش عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه جوانان

سیدجواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در این جلسه گزارش عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه جوانان ارائه خواهد شد، افزود: اعضای جلسه پیشنهادات و مسائل مرتبط با سازمان تبلیغات در امور جوانان را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

وی ادامه داد: دستور بعدی در خصوص گزارش کمیته مرتبط با دو نقطه با آسیب پذیری بالا در سکونتگاه های غیررسمی است.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: طبق روال جلسات پیشین که گزارش یک استان در حوزه جوانان مورد بحث و بررسی قرار می گرفت، قرار بود طبق هماهنگی های به عمل آمده استاندار خراسان شمالی در جلسه شرکت کند که به دلیل همزمانی سفر معاون اول رییس جمهور به استان خراسان شمالی، گزارش استانی در این جلسه ارائه نخواهد شد.

رضوی خاطرنشان کرد: به دلیل فرصت اندک باقی مانده تا جلسه، امکان هماهنگی برای حضور استاندار از استان دیگری وجود نداشت و امیدواریم در جلسات بعدی همان روال گزارش استانی حوزه جوانان پیگیری شود.

وی گفت: لازم به ذکر است که حضور استانداران در جلسات ستادملی ساماندهی امور جوانان به فعال تر شدن ستادهای استانی و شهرستانی انجامیده است و ضمن تبادل نظر در خصوص مهم ترین مباحث جوانان در استانها، انتظارات و ضرورتهای ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در حوزه جوانان در سطوح استانی و شهرستانی و بررسی عملکرد دستگاه ها در این زمینه نیز مطرح و تصمیم گیری می‌شود.