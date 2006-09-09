فريدون زندي به تيم كوبلنز پيوست / شماره 20 براي هافبك ايراني

به گزارش خبرنگار مهر بازيكن ايراني سابق تيم فوتبال كايزرسلاترن طي قراردادي يك ساله به اين تيم پيوسته است. ميلان ساسيچ سرمربي تيم كوبلنزاز حضور اين بازيكن در خط مياني تيمش ابراز رضايت كرد و گفت : او چيزي را به تيم من مي دهد كه ماه هاست دنبالش هستم.

زندي 27 ساله درسه ماه گذشته تيم نداشته است و درحال حاضر در بالاترين سطح آمادگي بدني قرارندارد. با اين حال مصمم است تا با تلاش فراوان آمادگي خود را بازيابد. كوبلنز اميدوار است اين بازيكن از روز سه شنبه در تمرينات حاضر شود. مسئولان تيم كوبلنز براي فريدون زندي پيراهن شماره 20 را در نظر گرفته اند.

زندي يكي از اعضاي تيم ملي ايران در رقابت هاي جام جهاني 2006 آلمان بود. او دو فصل را در عضويت تيم كايزسلاترن بود و طي اين مدت 55 بار به همراه اين تيم به ميدان رفت.او براي لاترن شش گل به ثمر رساند و هشت پاس گل داد.