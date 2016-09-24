شماره بیست و هشتم ماهنامه «سرآمد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیست و هشتمین شماره از ماهنامه «سرآمد» با نگاهی به نمونه‌های موفق عرصه کسب و کار فناورانه و گزارش‌هایی از فعالان این عرصه منتشر شد.

پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری در این شماره ماهنامه سرآمد، بر ضرورت بازگشت به ارزش‌های خود، توجه به توانمندی‌ها و خودباوری تاکید کرده است.

وی گفت: تکنولوژی در چشم ما عظمتی داشته که باعث شده آن‌ها را باور کنیم و خودباوری خود را از دست بدهیم. در صد سال گذشته مهم‌ترین حرف مصلحان اجتماعی و احیاگران فرهنگی مشرق زمین این بوده که در برابر غرب نباید خود را ببازیم و رسیدن به قله‌های علمی و پیشرفت را امری محال برشمریم.

بایدها و نباید راه‌انداختن یک کسب و کار دانش‌بنیان

ماهنامه سرآمد که در شماره‌های پیشین خود به معرفی کارآفرینان موفق و جوان پرداخته بود در این شماره نیز در گفتگویی با محبوبه ایدرآبادی مدیر عامل شرکت سخت‌افزاری راه سبز چهلستون به معرفی این کسب و کار فناورانه و چالش‌ها و بایدها و نبایدهای فعالیت این حوزه از زبان یک کارآفرین پرداخته است

ماهنامه سرآمد، با فناوری های جدید، عجین است و اگر مخاطبان این نشریه، بر روی موبایل های هوشمندشان، برنامه کدخوان نصب کنند، می توانند از طریق کدQR، فیلم ها و صداها و عکس های متعدد و متنوعی را دریافت کنند و با ابعاد دیگر ماجرا نیز آشنا شوند.

بیست و هشتمین شماره ماهنامه «سرآمد» ویژه مردادماه ۱۳۹۵، به صاحب امتیازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مدیریت سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در دسترس علاقه‌مندان گرفته است.