کشف اسلحه گرم و دستگیری شکارچیان غیرمجاز در دالانکوه

مجتبی حاجتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، اظهار داشت: ماموران گشت و کنترل و محیط بانان منطقه حفاظت شده دالانکوه و زاینده رود امروز پس از شناسایی دو شکارچی متخلف در قله شیر سفید چادگان و بعد از سه ساعت صخره نوردی این دو شکارچی متخلف را غافلگیر و دستگیر کردند.

به گفته وی همچنین در بازرسی از وسایل این دو شکار چی یک قبضه اسلحه گرم ۵تیرپران و تعداد ۲۵ فشنگ و ادوات صیادی هم ضبط شد.

رئیس اداره محیط زیست چادگان تصریح کرد: در یک سال گذشته ۲۵ اسلحه شکاری از شکارچیان متخلف در مناطق حفاظت شده شهرستان چادگان ضبط شده است.