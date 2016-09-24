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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

رئیس اداره محیط زیست چادگان خبر داد:

کشف اسلحه گرم و دستگیری شکارچیان غیرمجاز در دالانکوه

کشف اسلحه گرم و دستگیری شکارچیان غیرمجاز در دالانکوه

چادگان - رئیس اداره محیط زیست چادگان گفت: یک قبضه اسلحه شکاری از دو شکارچی متخلف در منطقه دالانکوه ضبط شد.

مجتبی حاجتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، اظهار داشت: ماموران گشت و کنترل و محیط بانان منطقه حفاظت شده دالانکوه و زاینده رود امروز پس از شناسایی دو شکارچی متخلف در قله شیر سفید چادگان و بعد از سه ساعت صخره نوردی این دو شکارچی متخلف را غافلگیر و دستگیر کردند.

به گفته وی همچنین در بازرسی از وسایل این دو شکار چی یک قبضه اسلحه گرم ۵تیرپران و تعداد ۲۵ فشنگ و ادوات صیادی هم ضبط شد.

رئیس اداره محیط زیست چادگان تصریح کرد: در یک سال گذشته ۲۵ اسلحه شکاری از شکارچیان متخلف در مناطق حفاظت شده شهرستان چادگان ضبط شده است.

کد مطلب 3777539

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