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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

مدیرعامل آبفار مازندران:

شاخص بهره مندی از آب شرب روستایی در مازندران ۷۱ درصد است

شاخص بهره مندی از آب شرب روستایی در مازندران ۷۱ درصد است

ساری - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران شاخص بهره مندی از آب شرب در روستاهای استان را ۷۱ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبداللهی بعدازظهر شنبه در مراسم افتتاح یک طرح آبرسانی در آمل گفت: این شاخص در سطح کشور ۷۸ درصد است درصورتیکه شاخص مذکور باید در مازندران از میانگین کشوری بالاتر باشد لذا امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم این مهم صورت گیرد.

عبدالهی با اشاره به مشخصات فیزیکی مجتمع آبرسانی روستایی رشکلا گفت: برای بهره برداری از این پروژه حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق ،اجرای ۲۰ کیلومتر شبکه توزیع و دو کیلومتر خط انتقال، احداث دو باب مخزن زمینی و هوایی به حجم ۶۰۰ متر مکعب ، راه اندازی یک واحد ایستگاه پمپاژ و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور با صرف اعتباری حدود ۱۷ میلیارد ریال انجام شده است.

وی ادامه داد : با بهره برداری از این پروژه بیش از یکهزار خانوار دو روستای رشکلا و اسپیاربن از نعمت آب شرب سالم بهره مند شدند.

کد مطلب 3777581

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