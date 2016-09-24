همایش بزرگ عاشورائیان در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش عاشوراییان استان لرستان که عصر شنبه در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی خرم آباد برگزار شد و در آن حجت الاسلام روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور, نماینده ولی فقیه در استان لرستان، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان, فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، اعضاء شورای هیئت های مذهبی استان و اعضاء کانون مداحان لرستان حضور داشتند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در این همایش اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش را آموزش اعضاء هیئت های مذهبی استان و اعضاء کانون مداحان است.

حجت الاسلام احمد غلامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا عنوان کرد: ما مدیون شهدا، رزمندگان و ایثارگران هستیم و بدهکارانه باید به خانواده آن ها عرض ادب کنیم.

وی گفت: در مراسم گردهمایی بزرگ عاشورائیان از مداحان و پیرغلامان استان و خانواده شهید مداح لرستانی تجلیل به عمل خواهد آمد.

بنا بر این گزارش، گردهمایی بزرگ عاشورائیان لرستان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی لرستان، هیئت های مذهبی استان، کانون مداحان لرستان و بسیج مداحان استان برگزار شد.