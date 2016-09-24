پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر، علی رضاپور اظهار داشت: برای اولین بار در واحد آذرشهر دانشجوی دکتری تخصصی پذیرش خواهد شد.
وی سپس افزود: با مصوبه وزارت علوم وتحقیقات وفناوری رشته برق-الکترونیک در مقطع دکتری تخصصی به رشته های تحصیلی اضافه شد و ازاول مهرماه سال جاری در این رشته دانشجو پذیرش خواهد شد.
رضاپور سپس افزود: در حال حاضر تعداد رشته های تحصیلی این دانشگاه 68 مورد است که 24 رشته در تحصیلات تکمیلی دایر است.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر با برخورداری از امکانات ویژه - تجهیزات مدرن- آزمایشگاههای مجهز و نزدیکی به واحدهای صنعتی استان از جمله شهرک صنعتی شهید سلیمی، از جایگاه ویژه و ممتازی در بین سایر واحدهای استان برخوردار است.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر همچنین ابراز داشت: این دانشگاه در اکثر رشتههای فنی و مهندسی و علوم انسانی با گرایشهای مختلف فعال بوده و بخش عمدهای از فارغ التحصیلان این دانشگاه سالانه در مقطع بالاتردانشگاههای معتبر کشور پذیرفته میشوند.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز افزود: کارگاه های ارتقای دانش فنی دراین دانشگاه برگزار خواهدشد و به دنبال تصویب شرکت های دانش بنیان هستیم تا ارتباط با صنایع افزایش یابد.
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