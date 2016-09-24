رونمایی از سامانه ثبت نام سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی ظهر شنبه در مراسم رونمایی از این سامانه با اشاره به اهمیت سرشماری برای ارایه خدمات بهتر توسط دولت، از خانواده ها خواست با ثبت نام به موقع اینترنتی و ارایه اطلاعات دقیق و درست با دست اندرکاران سرشماری نفوس و مسکن همکاری کنند.

وی گفت: این دوره از سرشماری در دو مرحله اینترنتی و حضوری است که مرحله اینترنتی از سه مهرماه تا ۲۴مهرماه ادامه خواهد داشت و بعد از آن هم تا پایان آبان ماه سرشماری حضوری خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با اطلاع رسانی به موقع در شهر و روستاها و همچنین از طریق رسانه ها این دوره از سرشماری در شهرستان اهر با موفقیت اجرا شود.