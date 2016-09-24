وزارت بهداشت و بنیاد شهید تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، گسترش همکاری های بین بخشی توانبخشی، آموزشی و تحقیقاتی از طریق هم افزایی امکانات و ظرفیت های موجود بنیاد شهید و وزارت بهداشت به منظور ارائه خدمات متنوع توانبخشی از جمله خدمات سرپایی، بستری، درمانی و جامعه محور به اقشار مختلف جامعه با اولویت جانبازان و ایثارگران یکی از موضوعات این تفاهمنامه است.

از دیگر موضوعات تفاهمنامه می توان به همکاری وزارت بهداشت با بنیاد شهید در صدور مجوزهای قانونی برای مراکز توانبخشی موسسه ایثار، استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت مراکز توانبخشی تحت پوشش موسسه ایثار وابسته به بنیاد شهید جهت عموم مردم با اولویت گروه های هدف بنیاد شهید، همکاری متقابل دانشگاه های علوم پزشکی کشور با بنیاد شهید استانها و موسسه ایثار به منظور ارائه خدمات تخصصی توانبخشی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی، ایجاد بخش های تخصصی توانبخشی و آموزشی با استفاده از رویکردهای نوین خدمات توانبخشی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، همکاری در برگزاری سیمنارهای تخصصی ملی و استانی در حوزه توانبخشی با نگاه جامعه محور و محوریت جانبازان جنگ تحمیلی و توجه به ابعاد عمومی و مردمی آن اشاره کرد.

براساس این تفاهم نامه به منظور پیگیری اقدامات اجرایی و سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه تخصصی توانبخشی شورایی مرکب از افراد تام الاختیار از جمله معاون درمان، آموزش، امور حقوقی، برنامه ریزی و مجلس وزارت بهداشت و مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی و نیز معاون بهداشت و درمان و حقوقی و امور مجلس و رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید، مدیرعامل و معاون توانبخشی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار وابسته به بنیاد شهید تشکیل می شود.

روسای دانشگاه های علوم پزشکی هر استان به عنوان عضو شورای استانی مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار همان استان انتخاب می شوند و اعتبار این تفاهمنامه هم برای یک دوره سه ساله است و بر اساس میزان تحقق اهداف مشترک، قابل تمدید خواهد بود.

این تفاهمنامه صبح امروز به امضای دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت و حجت الاسلام شهیدی معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگان رسید.