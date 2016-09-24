روزی سبز در پاییز طلایی/شاخص در مرز ۷۷ هزار واحدی ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنا، در معاملات روز شنبه شاخص کل بورس ۴۵۶ واحد بالا رفت و به عدد ۷۶هزار و ۹۰۶ واحد رسید. در این روز سهامداران بیش از ۶۵۴ میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یک هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال در ۵۶ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.

همچنین در این روز همه شاخص های منتخب بورسی مثبت شدند. شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب ۳۰۱ و هزار و ۱۰۰ واحد بالا رفتند. نمادهای هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ایران‌خودرو، سایپا، ملی مس، سرمایه‌گذاری غدیر و پالایش نفت بندرعباس با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص، رشد این متغیر را رقم زدند. این در حالی بود که نماد پتروشیمی پردیس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل ثبت کرد.

در جریان داد و ستدهای این روز، گروههای خودرو، محصولات فلزی و مواد دارویی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروههای بازار قرار گرفتند. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سرمایه‌گذاری توکا فولاد، بین‌المللی محصولات پارس، سرامیک صنعتی اردکان، قند نقش جهان، قند لرستان، قند قزوین و قند اصفهان بود.

در مقابل نمادهای پشم شیشه ایران، پارس سرام، صنایع شیمیایی سینا، پتروشیمی پردیس، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، چینی ایران و دارویی لقمان با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند.

امروز سهامداران برای خرید سهام سایپا، ایران خودرو، سرامیک صنعتی اردکان، واحدهای صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر، قند قزوین، پارس خودرو و زامیاد بیشترین تقاضاها را ثبت کردند؛ این در حالی بود که در سوی دیگر بازار، گروهی از سهامداران برای خروج از واحدهای صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر، اوراق مشارکت صندوق سرمایه گذاری کارکنان نفت، سخت آژند، واحد های صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه، اوراق مشارکت ملی نفت ایران، اوراق مشارکت شهرداری مشهد و سهام فولاد امیر کبیر کاشان بیشترین عرضه ها و سنگین ترین صف های فروش را تشکیل دادند.

در پایان داد و ستدهای امروز سایپا با معامله ۶۳ میلیون سهم، بیشترین حجم معاملات و اوراق صکوک فولاد کاوه کیش با معامله ۳۰۵ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را داشتند.