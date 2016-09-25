به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دوازدهمین نشست اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که امروز ۳ مهرماه برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، گفت: این ایام یادآور خاطره دلاوری‌ها، رشادت‌ها و از جان گذشتگی‌های یک ملت قهرمان است که طلایی ترین سالهای، تاریخ معاصر این کشور را با حماسه بزرگ خود رقم زدند.

وی با تقدیر از تلاش‌ها و اهتمام صورت گرفته توسط تمامی دستگاه‌های عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر، تصریح کرد: متاسفانه در روزهای پایانی سفرهای تابستانی شاهد حوادث دلخراشی در جاده‌های کشور بودیم که سقوط هلیکوپتر اورژانس مازندران و شهید شدن یکی از تلاشگران این عرصه بر این تلخی‌ها افزود.

معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: بر روح شهید این حادثه درود می‌فرستیم و برای مصدومان و مجروحان این سانحه دلخراش آرزوی صحت و سلامتی داریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر اهمیت فعالیت‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در ستاد هماهنگی خدمات سفر، اضافه کرد: با افزایش حجم سفرها در دو ماه اخیر، در صورتی که هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌های عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر وجود نداشت، بی‌شک شاهد حوادث تلخ‌تری بودیم.

سلطانی‌فر گفت: آمار و ارقام تلفات جاده ای در کشور ما بالاست و باید برای کاهش حجم تصادفات و تلفات ناشی از آن اقدامات جدی تری در دستور کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در صورتی که رانندگان اصول، قواعد و قوانین را رعایت کنند و به توصیه های پلیس عمل کنند، شاهد کاهش تصادفات و تلفات خواهیم بود.

معاون رئیس جمهور در ادامه با تقدیر از تلاش‌ها و عملکرد وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی برای نصب دوربین‌های ثبت تخلف در جاده‌ها و مسیرهای کشور، تصریح کرد: امیدواریم با تامین اعتبار مورد نیاز، نصب هزار و ۸۰۰ دوربین جدید در جاده های کشور که وزارت راه وعده آن را داده بود محقق شود تا شاهد رعایت قوانین و مقررات توسط رانندگان در کشور باشیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: ۲ سال از تشکیل ستاد هماهنگی خدمات سفر می گذرد و در این مدت شاهد تلاش و فعالیت و همچنین خلاقیت‌ها و نوآوری‌های دستگاههای عضو ستاد بوده ایم که باید از این تجربیات و نوآوری‌ها موجبات رضایتمندی بیشتر مردم از ستاد هماهنگی خدمات سفر را فراهم کنیم.

وی بر تشکیل نشستهایی با موضوعات عملیاتی و اجرایی با حضور اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر تاکید کرد و افزود: با تشکیل چنین جلساتی شاهد حضور موثرتر اعضای ستاد و همچنین شاهد هم افزایی بیشتر دستگاههای عضو ستاد خواهیم بود.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر فعالیت بیشتر و موثرتر ستادهای استانی و شهرستانی، اضافه کرد: باید در ستادهای استانی و شهرستانی هم همفکری، هماهنگی و هم گرایی بین دستگاههای عضو ستاد استمرار داشته باشد تا امکان استفاده از امکانات و ظرفیتها با سرعت بیشتری فراهم شود.

سلطانی فر در ادامه این جلسه بر استفاده هر چه بیشتر از امکانات بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی شاهد ارائه خدمات بهتر و رضایتمندی بیشتر مردم خواهیم بود.

وی گفت: باید فضای فکری و فرهنگی مناسب را به منظور حضور بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد تاسیسات گردشگری و همچنین شبکه حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی فراهم کنیم.