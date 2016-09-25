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۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۳۰

سلطانی‌فر مطرح کرد؛

لزوم ایجاد بستر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری

لزوم ایجاد بستر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دوازدهمین نشست اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، بر ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی در صنعت گردشگری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دوازدهمین نشست اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که امروز ۳ مهرماه برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، گفت: این ایام یادآور خاطره دلاوری‌ها، رشادت‌ها و از جان گذشتگی‌های یک ملت قهرمان است که طلایی ترین سالهای، تاریخ معاصر این کشور را با حماسه بزرگ خود رقم زدند.

وی با تقدیر از تلاش‌ها و اهتمام صورت گرفته توسط تمامی دستگاه‌های عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر، تصریح کرد: متاسفانه در روزهای پایانی سفرهای تابستانی شاهد حوادث دلخراشی در جاده‌های کشور بودیم که سقوط هلیکوپتر اورژانس مازندران و شهید شدن یکی از تلاشگران این عرصه بر این تلخی‌ها افزود.

معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: بر روح شهید این حادثه درود می‌فرستیم و برای مصدومان و مجروحان این سانحه دلخراش آرزوی صحت و سلامتی داریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر اهمیت فعالیت‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در ستاد هماهنگی خدمات سفر، اضافه کرد: با افزایش حجم سفرها در دو ماه اخیر، در صورتی که هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌های عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر وجود نداشت، بی‌شک شاهد حوادث تلخ‌تری بودیم.

سلطانی‌فر گفت: آمار و ارقام تلفات جاده ای در کشور ما بالاست و باید برای کاهش حجم تصادفات و تلفات ناشی از آن اقدامات جدی تری در دستور کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در صورتی که رانندگان اصول، قواعد و قوانین را رعایت کنند و به توصیه های پلیس عمل کنند، شاهد کاهش تصادفات و تلفات خواهیم بود.

معاون رئیس جمهور در ادامه با تقدیر از تلاش‌ها و عملکرد وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی برای نصب دوربین‌های ثبت تخلف در جاده‌ها و مسیرهای کشور، تصریح کرد: امیدواریم با تامین اعتبار مورد نیاز، نصب هزار و ۸۰۰ دوربین جدید در جاده های کشور که وزارت راه وعده آن را داده بود محقق شود تا شاهد رعایت قوانین و مقررات توسط رانندگان در کشور باشیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: ۲ سال از تشکیل ستاد هماهنگی خدمات سفر می گذرد و در این مدت شاهد تلاش و فعالیت و همچنین خلاقیت‌ها و نوآوری‌های دستگاههای عضو ستاد بوده ایم که باید از این تجربیات و نوآوری‌ها موجبات رضایتمندی بیشتر مردم از ستاد هماهنگی خدمات سفر را فراهم کنیم.

وی بر تشکیل نشستهایی با موضوعات عملیاتی و اجرایی با حضور اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر تاکید کرد و افزود: با تشکیل چنین جلساتی شاهد حضور موثرتر اعضای ستاد و همچنین شاهد هم افزایی بیشتر دستگاههای عضو ستاد خواهیم بود.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر فعالیت بیشتر و موثرتر ستادهای استانی و شهرستانی، اضافه کرد: باید در ستادهای استانی و شهرستانی هم همفکری، هماهنگی و هم گرایی بین دستگاههای عضو ستاد استمرار داشته باشد تا امکان استفاده از امکانات و ظرفیتها با سرعت بیشتری فراهم شود.

سلطانی فر در ادامه این جلسه بر استفاده هر چه بیشتر از امکانات بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی شاهد ارائه خدمات بهتر و رضایتمندی بیشتر مردم خواهیم بود.

وی گفت: باید فضای فکری و فرهنگی مناسب را به منظور حضور بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد تاسیسات گردشگری و همچنین شبکه حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی فراهم کنیم.

کد مطلب 3777639

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