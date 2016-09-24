به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، سردار علی رزمجو به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جمع فرماندهان، مدیران و نیروهای منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآورهشت فصل حماسه ی شیدایی وایثار توسط دلاورمردان عاشقی بود که در جولانگاه عشق،آتش وخون به ثمر نشست و باعث اقتدار، شکوه وعظمت انقلاب اسلامی شد.

وی با برشمردن عوامل موثر پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزود: نیروی انسانی با ایمان ومتکی به تقوی الهی بازیگر نقش اصلی در دوران دفاع مقدس بود به گونه ای که ملت سلحشور ایران با سلاح ایمان و تمسک به تقوی الهی دربرابر رژیم تا بن دندان مسلح بعث که به پیشرفته ترین تسلیحات روز مجهز بود استقامت نموده وبا توکل به خدا و سلحشوری به پیروزی رسید.

فرمانده منطقه دوم ندسا تصریح کرد: ارزش‌های دفاع مقدس و عناصر ایمان وعشق به خداوند متعال ورهبری حضرت امام (ره) مقوله ای زنجیر وار به وجودآورد که در محافل سیاسی جهان به عنوان یک استراتژی دفاعی نوین مطرح شد.

سردار رزمجو افزود: اتحاد مردم ایران در سایه عنایات الهی ورهبری حضرت امام (ره) باعث در هم شکستن ابهت شرق وغرب وکابوس استکبار جهانی شد و امروز نیز این اتحاد تحت هدایت‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) وبه کوری چشم دشمنان این سرزمین بیشتر از همیشه وجود دارد.

فرمانده ارشد سپاه در استان بوشهر یکی از عوامل شکست هیمنه استکبار جهانی را رویارویی مستقیم با آمریکا در خلیج فارس دانست وگفت: ۱۶ مهر ماه سال ۶۶ که در آستانه آن قرار داریم در بردارنده درس های عزتمندانه وبزرگی از ایران اسلامی در مقابل استکبار جهانی وآمریکای جنایتکار است که نشان از اقتدار وصلابت دفاعی ایران اسلامی در خلیج فارس را دارد.

وی امنیت کنونی جمهوری اسلامی را موهبتی الهی برشمرد و افزود: امروزه جمهوری اسلامی ایران قرارگاه و محور امنیت است که این مهم باعث ایجاد ثبات وامنیت پایدار در منطقه شده است وجهات اربعه این سرزمین با توکل برخدا، رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برکت خون شهداء و هوشیاری نیروهای مسلح تبدیل به دژهای محکم و مرزهای نفوذ ناپذیر شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران به حول قوه الهی از تمامی توطئه‌ها و خطر ها مصون خواهد بود.

وی مقاومت ملت ایران دردوران دفاع مقدس را الگویی جاودانه و همیشگی برای همه ملت‌های آزاده دانست و گفت: مقاومت ملت ایران در دوران دفاع مقدس وجنگ هشت ساله این حقیقت را برای مردم دنیا جلوه‌گر ساخت که انقلاب اسلامی مقاوم و تسلیم‌ناپذیر در برابر همه قدرت‌های مادی و زورگوی عالم ایستاده است.

سردار رزمجو همچنین در این باره بیان داشت: در دوران دفاع مقدس جمهوری اسلامی با شکست دادن هیمنه پوشالی قدرت‌های جهانی باعث ایجاد نور امید دردل مستضعفان عالم شد و فرهنگ جهاد ومبارزه با استکبار باعث ایجاد توانایی دفاعی جهت اعتلای نظالم اسلامی شد.

سردار رزمجو با اشاره به شرایط استراتژیک و حساس خلیج فارس گفت: نیروی دریایی سپاه پاسداران با بهره گیری از تجربیات ارزشمند دفاع مقدس و با برخورداری از نیروی انسانی مومن و ولایت مدار و استفاده از مدرن‌ترین تجهیزات دفاعی مانند همیشه آگاه و هوشیار در حال نگهبانی از امنیت دریایی مرزهای جمهوری اسلامی ایران است و پاسداران جان برکف نیروی دریایی سپاه پاسداران با تبعیت از فرامین فرماندهی معظم کل قوا و در راه پاسداری از ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران از بذل جان دریغ نخواهند کرد.

فرمانده ارشد سپاه در استان بوشهر در باره نقش وچگونگی پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی اضافه کرد: پاسداری ازارزش‌های انقلاب اسلامی در همه مرزهای سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی یک افتخار بزرگ است که باید شاکر این نعمت الهی باشیم.