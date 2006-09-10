گزارشي از ادوار گذشته مسابقات جام جهاني ؛ ساعي پرافتخارترين تكواندكار ايران/ ملي پوشان ايران به دنبال كسب دومين قهرماني جهان

به گزارش خبرنگار مهر دوران طلايي تكواندو ايران از جام جهاني آغاز شد. مسابقاتي كه در آستانه برگزاري هشتمين دوره آن هستيم. اين رقابتها سال 1990 در مادريد اسپانيا آغاز شد كه با غيبت تيم ملي تكواندو كشورمان تيم هاي كره ، اسپانيا و آمريكا عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

يك سال بعد در زاگرب كرواسي، تيم ايران در ميان 16 تيم حاضر با نقره بيژن مغانلو و دو برنزعلي رحيم زاده و فريبرزعسگري درجاي هفتم ايستاد.

جام جهاني به دلايل مختلف 6 سال انجام نشد ولي زماني كه سومين دوره به سال 1997 در قاهره مصر انجام شد دوران طلايي تكواندو ايران نيزآغاز و جهان تكواندو قدرت تازه اي را شناختند.

دراين رقابتها ايران درميان 16 تيم با طلاي با ارزش مهدي بي باك ، نقره فريبرز عسگري و 2 مدال برنز بيژن مغانلو و محمد زرين كلاه عنوان نايب قهرماني را كسب كرد. عنواني كه سال بعد در چهارمين دوره و در زنيدل فينگن آلمان بازهم تكرار شد. هادي ساعي يك طلا ، بهزاد خداداد و مهدي بي باك دو نقره و بيژن مغانلو يك برنز براي تيم ملي كسب كردند.

ولي جام پنجم شاهد قهرماني ايران بود. تيم ملي تكواندو ايران كه از سال 97 رقابت نزديك و فشرده اي را با كره جنوبي در تمام مسابقات بين المللي آغاز كرده بود در ليون فرانسه و سال 2000 توانست به عنوان اولين تيم بعد از كره جنوبي جام جهاني را فتح كند . عنوان قهرماني در حالي به دست آمد كه دو طلاي بي باك و ساعي و دو نقره اصلاني و افلاكي تيم ايران را بالاتر از كره و فرانسه قرار داد.

در ششمين دوره و سال 2001 كه ويتنام ميزبان آن بود تيم ملي ايران باز هم نايب قهرمان شد، دو طلاي ساعي و افلاكي، دو نقره اميدغلام زاده و علي تاجيك و 2 برنز بي باك و نفجم ايران را در جاي دوم قرار داد.

و سرانجام در هفتمين دوره كه توكيو ژاپن به سال 2002 ميزبان آن بود با كسب 3 مدال طلا كه توسط هادي ساعي، مجيد افلاكي و يوسف كرمي به دست آمد، تك نقره بهزاد خداداد و 2 برنز نفجم و غلامزاده ايران را بازهم به نايب قهرماني رساند.

در جام جهاني 4 نايب قهرماني و يك قهرماني با 9 طلا، 9 نقره و 9 برنزنصيب ايران شده است كه هادي ساعي با 4 طلا، مهدي بي باك با 2 طلا، و 2 نقره و مجيد افلاكي با 2 طلا و يك نقره پرافتخارترين تكواندوكاران ايران در اين رويداد مهم بين المللي هستند. بي باك ، ساعي و خداداد دوران طلايي خود در تكواندو را از همين رقابتهاي جام جهاني آغاز كردند كه غير از بي باك ، 2 نفر ديگر به دليل آسيب ديدگي جام هشتم را از دست داده اند. هادي ساعي در حالي پرافتخارترين تكواندو كار ايران در اين مسابقات است كه به علت مصدوميت حضور در هشتيمن دوره را از دست داده است.

حالا پس از 4 سال وقفه از روز چهارشنبه همين هفته شاهد برگزاري هشتمين دوره اين مسابقات هستيم.