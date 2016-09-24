خودرو ۲۰۶ و سکه هدیه استاندار به پارالمپیکی های فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسم تقدیر از مدال آوران فارسی حاضر در پارالمپیک، استاندار فارس به «ساره جوانمردی» یه دستگاه خودرو ۲۰۶، به سه عضو تیم فوتبال پنج نفر ۱۰ سکه طلا، خانواده مرحوم گلبارنژاد ۱۰ سکه، «امید نوروزی» ۲ سکه، «سمیرا ارم» ۲ سکه و «سامان بلاغی» عضو تیم بسکتبال با ویلچر ایران نیز ۲ سکه اهدا کرد.

محمد علی افشانی در این مراسم با اشاره به اینکه مرحوم گلبارنژاد جایگاهی رفیع تر از مدال طلای پارالمپیک را به ملت ایران هدیه کرده است، گفت: این جانباز دفاع مقدس زمانیکه جان خود برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی در دست گرفت افتخاری بزرگ برای ملت ایران آورد.

وی ادامه داد: ورزشکاران پارالمپیک و المپیکی حق به گردن همه دارند و باید بدانند که شکست هم در ورزش وجود دارد مهم این است که این شکست مسیر موفقیت های بیشتر را هموار کند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه امید نوروزی قبل از قهرمان بودن یک پهلوان است، گفت: روحیه جوانمردی امید نوروزی بسیار باارزش تر از مدال آوردن بودن است.

افشانی با اشاره به مشکلات ورزشکاران جانباز و معلول در استان فارس نیز تاکید کرد: با تلاش بسیار مدیرکل ورزش و جوانان فارس به زودی شاهد راه اندازی ورزشگاه میانرود خواهیم بود که در این راستا مشکلات بسیاری برطرف می شود.

وی ادامه داد: اشتغال یکی از مشکلات شما ورزشکاران است که با هماهنگی های انجام شده به زودی رفع خواهد شد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه مدال طلای ساره جوانمردی بسیار باارزش بود گفت: گرفتن اولین مدال در حالیکه روحیه کاروان ورزش ایران مناسب نبود بسیار ارزش داشت و کار بزرگ تر کسب دو مدال طلا بود که در نوع خود بی نظیر است.