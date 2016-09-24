صادرات ۱۷۵ میلیون دلاری بخش تعاون اصفهان طی ۵ سال

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی قادری ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: در ۱۶ سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار صادرات بخش تعاون استان اصفهان بوده که ۱۷۵ میلیون دلار از آن، در پنج سال اخیر صورت گرفته که در مدت فعالیت بنده بوده است.

وی با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری استان اصفهان از میانگین کشوری گفت: تعیین تکلیف تعاونی‌های غیرفعال، توجه به ایمنی در محیط کار، مدیریت و کنترل واحدهای مشکل‌دار، برگزاری نخستین کنگره شهدای کار استان اصفهان، افزایش ۷۰۰ درصدی تسهیلات کارگری و برگزاری یک میلیون نفر ساعت دوره آموزشی ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله اقدامات پنج ساله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی، نوسازی و بهسازی سالن‌های ورزشی بهارستان و چهارباغ بالا با هزینه ۲.۵ میلیارد تومان، اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در محیط کار و کارگری و معرفی ۱۶۷ هزار نفر توسط دفاتر مشاوره شغلی از دیگر اقدامات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در پنج سال اخیر است.

وی با اشاره به رشد شاخص‌های عملکردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در ۵ سال اخیر اظهار داشت: با تجمیع وزارتخانه‌ها و تبدیل آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تشکیل کارگروه‌هایی، چارت سازمانی را تنظیم کرد و این چارت به عنوان الگو برای سایر استان‌ها توسط وزارتخانه ارسال شد.

معضل بیکاری استان با حمایت از صنایع دستی قابل رفع است

دبیر خانه کار و کارگر استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: اصفهان پس از تهران اولین استان صنعتی کشور است و به همین خاطر مسائل خاص خود را دارد و بحران‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است.

اصغر برشان با بیان اینکه متوسط نرخ بیکاری در اصفهان از متوسط نرخ بیکاری کشوری بیشتر است، افزود: با توجه به اینکه اصفهان در صنایع دستی می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد، با حمایت وزارتخانه و هیئت دولت می‌توانیم گام مؤثری در این زمینه برداریم و معضل بیکاری را تا حدی مرتفع کنیم.

وی با اشاره به مشکلاتی که خصوصی سازی برای صنایع اصفهان به وجود آورده است، تصریح کرد: در صنایع مختلف مشکلات زیادی داشتیم. مثلاً پلی اکریل با حضور دو هزار نفر شاغل حدود پنج ماه است که حقوق عقب افتاده دارد و یکی از مسائل مهم استان همین خصوصی سازی است که کار را به دست اهل آن نسپردند.

دبیر خانه کار و کارگر استان اصفهان ادامه داد: این استان حمایت‌های خاص خود را می‌طلبد. با اینکه در دهه گذشته هرچند وقت یک بار بحرانی را پشت سر گذاشتیم، با این حال اصفهان کارنامه درخشانی در زمینه صنعت دارد.