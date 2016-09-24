سهم خراسان رضوی از اعتبارات تملک دارایی کشور قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان بعدازظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان خراسان رضوی بالاتر از نرم متوسط کشوری است، اظهار کرد: رقم اعتباری اختصاص داده شده استان باتوجه به وضعیت خراسان رضوی در برخی از شاخص ها مناسب نیست.

وی افزود: اگر نرخ بیکاری در خراسان رضوی با توجه به نرخ مشارکت اقتصادی(افراد آماده اشتغال) نسبت به میانگین کشوری پایین تر است، این موضوع در تخصیص اعتبارات دیده نشده است و متاسفانه استان خراسان رضوی در بعضی از شاخص ها نسبت به کشور عقب تر است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: باتوجه به اینکه ۹۰۰ پروژه نیمه کار موجود است، نیمی از آن تا پایان سال به سرانجام می رسد که بخشی از آن از محل بودجه ۱۸۰ تامین می شود.

وی عنوان کرد: اولویت با پروژه های شهرستان ها است، همچنین توزیع شهرستانی و جابجایی پروژه ها در فصول مجاز برای شهرستان ها در نظر گرفته شده است و در تلاش هستیم که تا پایان سال بیشترین پروژه تمام شده را داشته باشیم.

رشیدیان با توجه به ظرفیت خراسان رضوی در زمینه غنی سازی برنامه ششم توسعه، خاطر نشان کرد: سهم استان از اعتبارات ماده ۱۸۰ قانون پنجم توسعه در سال گذشته ۱۸۶ میلیارد بوده است و امسال این رقم رشد قابل ملاحظه ای داشته و به ۲۴۳میلیارد رسیده است.

وی اظهار کرد: با توجه به شاخص های استان خراسان از قبیل پایتخت معنوی کشور، پذیرای ۲۷ میلیون زایر داخلی و خارجی در هرسال، وضعیت بحران منابع آب، شرایط زیستی و طبیعی نامناسب و داشتن مرزهای گسترده با دو کشور همسایه که مورد توجه قرار نمی گیرد، صرفا براساس دو شاخص وسعت و جمعیت که بسیار قابل قبول است باید سهم استان خراسان از بودجه تملک دارایی حداقل هشت درصد باشد در حالی که از گذشته تا امروز سهم استان از اعتبارات تملک دارایی کشور بین پنج تا شش درصد بوده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: وظیفه نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی است که نسبت به این دغدغه تلاش وافری را به عمل آورند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بحث مشهد ۲۰۱۷ باید مورد ملاحظه جدی قرار بگیرد، تصریح کرد: اقداماتی در زمینه تدوین برش استانی برنامه ششم توسعه انجام شده است و باید در این رابطه دستگاه های مرتبط پیشنهادات را از طریق نمایندگان استان در کمیسیون تلفیق ارائه دهند تا پیگیری های لازم انجام شود.