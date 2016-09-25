علی فرهی تکرمی در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه امروز تجزیه نشدن زباله های پلاستیکی به یکی از دغدغه های دوستداران محیط زیست تبدیل شده است، اظهار کرد: به همین منظور با شروع سال تحصیلی با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت اقدام به توزیع کیسه های پارچه ای به جای پلاستیکی در سطح مدارس کرده ایم.

وی با بیان اینکه متاسفانه ایران در بین ۱۰ کشور اول مصرف کننده کیسه های زباله پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف است، گفت: امروز به دلیل تغییرالگوهای مصرف مردم و نوع سبک زندگی آنها شاهد انباشت زباله ها به ویژه کیسه های پلاستیکی در اطراف خیابان ها، دشت ها، دریا هستیم.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه، خاطرنشان کرد: با مصرف نکردن یک کیسه زباله پلاستیکی در هفته توسط هر خانواده ایرانی می توانیم از مصرف ۸۱۶ میلیون کیسه در سال جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش با توجه به جامعه هدف گسترده می تواند در این خصوص نقش موثری ایفا کند، تصریح کرد: به همین منظور با شروع سال تحصیلی جدید ۲۰۰ کیسه پارچه ای در بین دانش آموزان مدارس شفت توزیع شد.

فرهی با اشاره به ادامه این حرکت فرهنگی در طول سال تحصیلی، تأکید کرد: پیش بینی می شود بیش از دو هزار کیسه پارچه ای در سطح مدارس شهرستان شفت توزیع شود.

به گفته این مسئول براساس تصمیمات گرفته شده در تلاش هستیم تا با مشارکت اصناف و فروشگاه های بزرگ استفاده از این کیسه های پارچه ای را جایگزین کیسه های پلاستیکی توسط خانوارهای شفتی کنیم.