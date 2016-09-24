به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پارک علم و فناوری هرمزگان، علی فتی در حاشیه کنفرانس انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری در مسکو افزود: حضور در این کنفرانس فرصتی شد تا زمینه های همکاری بین ایران و ۷۰ کشور دنیا بررسی شود.

وی با بیان اینکه زمینه های همکاری در این کنفرانس تسهیل شده است، ادامه داد، با برنامه ریزی هایی که از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت گرفته است این همکاری ها زمینه را برای توانمند سازی واحدهای فناور و شرکت های فناور بوجود خواهد آورد.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان تصریح کرد، در حاشیه این کنفرانس با چند کشور دنیا و موسسات بزرگی از کشورهای آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا برای تبادل فناوری ایرانی بخصوص هرمزگان مذاکراتی صورت گرفت که نتایج آن در مبادلات فناوری دو کشور نمود خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد، شرکت های هرمزگانی بتوانند از این پس برای صادرات فناوری خود مسیر هموارتری داشته باشند.

علی فتی به کسب میزبانی ایران برای کنفرانس ۲۰۱۸ در اصفان اشاره کرد و گفت: این اتفاق بزرگی است که می تواند ارتباط فناوری ایرانی را با سایر کشورهای بیشتر کند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مواد غذایی در مسکو که پیش از این کنفرانس در مسکو برگزار شده بود، گفت: در این نمایشگاه دستاورهای پارک علم و فناوری هرمزگان در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان، در این نمایشگاه غرفه ای برای عرضه محصولات استان هرمزگان در نظر گرفته شده بود که واحدهای فناور پارک علم و فناوری در این نمایشگاه به بازاریابی محصولات خود پرداختند.