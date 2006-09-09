مسابقات بين المللي كاراته فنلاند امروز آغاز مي شود/ 12 ملي پوش ايران به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار مهر اين تيم سه شنبه گذشته با 12 كاراته كا استانبول را به مقصد هلسينكي فنلاند ترك كرد و پس از رسيدن به اين شهر 3 جلسه تمرين را زير نظر وحيد خواجه حسيني انجام داد.

مازيار الهامي ، جاسم ويشگاهي ، حسين روحاني ، مهران بهنام فر، محمد عزيزي، نادر جودت ، محسن سليمي ، محمود كرك آبادي، اسماعيل ترك زاد، رسول همرنگ و علي جعفرقلي زاده، در بخش كوميته و محسن اشرفي در بخش كاتا در تورنمنت بين المللي فنلاند شركت خواهند كرد.

اين تورنمنت از ساعت 30/16 دقيقه امروز به وقت تهران آغاز مي شود . اين 12 نفر در حالي راهي فنلاند شده اند كه برخي از نفرات حاضر در اردوي تيم ملي و مربيان از جمله حسن شاطرزاده به دليل عدم صدور رواديد نتواستند در اين تورنمنت شركت كنند.