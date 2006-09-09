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۱۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۲۸

مسابقات بين المللي كاراته فنلاند امروز آغاز مي شود/ 12 ملي پوش ايران به ميدان مي روند

مسابقات بين المللي كاراته فنلاند امروز آغاز مي شود/ 12 ملي پوش ايران به ميدان مي روند

تيم ملي كاراته ايران كه اوايل هفته گذشته عنوان نايب قهرماني تورنمنت بين المللي تركيه را كسب كرد عصر امروز در رقابتهاي بين المللي فنلاند به ميدان مي رود.

به گزارش خبرنگار مهر اين تيم سه شنبه گذشته با 12 كاراته كا استانبول را به مقصد هلسينكي فنلاند ترك كرد و پس از رسيدن به اين شهر 3 جلسه تمرين را زير نظر وحيد خواجه حسيني انجام داد.

مازيار الهامي ، جاسم ويشگاهي ، حسين روحاني ، مهران بهنام فر، محمد عزيزي، نادر جودت ، محسن سليمي ، محمود كرك آبادي، اسماعيل ترك زاد، رسول همرنگ و علي جعفرقلي زاده، در بخش كوميته و محسن اشرفي در بخش كاتا در تورنمنت بين المللي فنلاند شركت خواهند كرد.

اين تورنمنت از ساعت 30/16 دقيقه امروز به وقت تهران آغاز مي شود . اين 12 نفر در حالي راهي فنلاند شده اند كه برخي از نفرات حاضر در اردوي تيم ملي و مربيان از جمله حسن شاطرزاده به دليل عدم صدور رواديد نتواستند در اين تورنمنت شركت كنند.

کد مطلب 377773

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