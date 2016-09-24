پیگیری قطعی آب و برق مدارس منطقه آزاد اروند از طریق مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی نعمت زاده در حاشیه آئین آغاز سال تحصیلی جدید، عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هیچ دستگاهی حق ندارد به بهانه بدهی، انشعابات آب و برق مدارس در محدوده منظقه آزاد اروند را قطع کند.

وی اضافه کرد: در صورت قطع انشعابات آب و برق مدارس، سازمان منطقه آزاد اروند علیه آن دستگاهها و وزیر نیرو اقامه دعوی می کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: پرداخت نشدن قبوض آب و برق مدارس که با کمبود سرانه دانش آموزی مواجه هستند نباید سبب شود تا آب و برق فضاهای آموزشی در شهرهای گرمسیر آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) قطع شود.

نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمکهای سازمان منطقه آزاد اروند به آموزش و پرورش شهرهای آبادان و خرمشهر به منظور ارتقای سطح کیفی مدارس اعم از زیرساختی، تجهیزاتی و آموزشی گفت: اقدامات کم نظیری در این راستا انجام شده و درصددیم تا در این منطقه در بخش آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی تحولی اساسی ایجاد کنیم.

وی با اشاره بر ضرورت ارتقای سطح علمی دانش آموزان منطقه، از برنامه ریزی برای آغاز فعالیت های آموزش کنکور از ابتدای امسال خبر داد و افزود: علاوه بر آن موضوع مهارت آموزی به عنوان یک ضرورت به صورت برگزاری کلاسهای مهارتی در ایام تابستان و زیر نظر اداره فنی و حرفه ای برای ۶۰۰ حرفه آموزآبادانی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار برگزار شد.

نعمت زاده ادامه داد: به منظور بهبود و ارتقای سطح علمی و آموزشی منطقه در قالب زیرسازی، تجهیزات، کلاسهای فوق برنامه و مهارت آموزی و غیره مبلغ ۱۳ میلیارد تومان (پیش بینی اولیه) برای ادارات آموزش و پرورش شهرهای آبادان و خرمشهر پیش بینی شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان بیان کرد: هشت رشته فوق برنامه از جمله ورزش، قرآن، زبان خارجه، نماز و فنی و حرفه ای مورد توجه خاص قرار گرفته است.