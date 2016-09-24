به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد شامگاه شنبه در حاشیه همایش عاشوراییان استان لرستان در جمع خبرنگاران یکی از ماموریت های سازمان تبلیغات اسلامی را ساماندهی مبلغات سنتی دانست و اظهار داشت: در سطح کشور جلسات خانگی برای طرح معارف اسلام بیشتر تشکیل می شود.

وی افزود: در این جلسات خانگی که نوعا خانم ها در آن حضور دارند و به صورت سنتی برگزار می شوند احکام و معارف اسلامی بازگو می شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تاکید بر اینکه این مبلغات باید در کشور شناسایی و سازمان دهی شوند، عنوان کرد: این اتفاق در کشور افتاده است به طوری که در شرایط فعلی بیش از ۱۲ هزار مبلغات و خانم جلسه ای های سنتی که در کشور وجود داشته اند سامان دهی شده اند.

حجت الاسلام روحانی نژاد بیان داشت: سازمان های تبلیغات اسلامی در سراسر کشور کارگاه های آموزشی و دوره های فشرده ای برای توانمندسازی مبلغات سنتی برگزار کرده اند تا از ظرفیت این افراد بهتر استفاده شود.

وی افزود: در استان لرستان نیز جلسات خانگی توسط مبلغات برگزار می شود که سازمان تبلیغات اسلامی گام های بلندی برای ساماندهی آن ها برداشته و برنامه های آموزشی به صورت کارگاهی برای آن ها پیش بینی کرده که انجام خواهند شد.