به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا صالحی در مراسمی که بهمنظور آغاز سال تحصیلی 95-96 در هنرستان دخترانه محمودیه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: آغاز هفته دفاع مقدس همزمان با آغاز سال تحصیلی در کشور ما یادآور ایثارگریهای شهدا، جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است که باعث عزت و عظمت ایران اسلامی در سطح بینالمللی شد و امروز باید این عزت و عظمت با شکوفاییهای علمی اقتصادی حفظ شود و توسعه یابد.
وی بابیان اینکه درگذشته پرورش و تقسیم نیروی کار در جامعه به شکلی بود که بیشترین نیروهای کار را کارگران ساده، تعداد متوسط را کارگران متخصص ماهر و نیمه ماهر و تعداد کمی از نیروهای کار را مدیران تشکیل میدادند، افزود: امروز جامعه و بازار کار بیش از گذشته نیازمند نیروهای متخصص ماهر و نیمه ماهر است و درصد بالای نیروهای کار را باید این گروه تشکیل دهند که آموزشوپرورش در این مسیر نقش اساسی واصلی را دارد.
مقام عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به آغاز طرح سرشماری نفوس و مسکن در کشور، حفظ تعادل و صرفهجویی در مصرف و همچنین پرهیز از اسراف را در انجام همه امور مورد تأکید قرارداد.
وی از خیرین مدرسهساز استان نیز بهپاس تلاشها و انفاق آنان درراه مدرسهسازی تقدیر و تشکر کرد و برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دریکی از مدارس ساختهشده توسط خیران را فال نیکی عنوان کرد که مدرسهسازی خیران در استان نیز در سال جاری بیشازپیش به انجام رسد.
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