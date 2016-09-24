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۳ مهر ۱۳۹۵، ۲۳:۰۱

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

اهدای عضو از ۵۰ درصد افراد مرگ مغزی امکانپذیر است

اهدای عضو از ۵۰ درصد افراد مرگ مغزی امکانپذیر است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از اهدای عضو به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین راه های درمان بیماری ها نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی نوبخت شنبه شب در مراسم جشن نفس(پیوند عضو) در مرکز همایش‌های برج میلاد، گفت: ایران در مسیر درمان بیماری ها از اهدای عضو پیشرفت فراوانی در جهان داشته است.

وی با بیان این مطلب که در گذشته پیوند عضو با مبالغ زیادی به کشور انگلیس ارجاع داده می‌شد، تاکید کرد: در حال حاضر موضوع پیوند عضو در کشور جا افتاده و پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته ایم.

نوبخت با اشاره به تشکیل شورای عالی پیوند در دولت یازدهم، گفت: با توجه به آمار بالای تصادفات جاده‌ای در کشور، حدود ۵ تا ۸ هزار نفر دچار مرگ مغزی می‌شوند که حداقل ۵۰ درصد این افراد می توانند اهدای عضو کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه در یک سال گذشته ۸۰۰ مورد اهدای عضو از افراد مرگ مغزی داشتیم، افزود: میزان رضایتمندی خانواده‌ها برای اهدای عضو از افراد مرگ مغزی از ۵ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.

وی، بر ضرورت آموزش‌های دانشگاهی برای نهادینه‌شدن فرهنگ اهدای عضو در جامعه تاکید کرد

کد مطلب 3777810

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