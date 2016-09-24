به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تئاتر شهر تبریز، خانم آلتان نادری اظهار داشت: این دوره از جشنواره تئاتر استان، متفاوت تر از دوره های قبل بود و با توجه به اینکه گروه های شهرستانی امسال با مشکل اسکان مواجه نبودند، این امر تأثیر مثبتی در روحیه گروه های شهرستانی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: جشنواره امسال که با مدیریت تیم جدید در حال اجرا است، هم از لحاظ نظم و انضباط و هم از نظر تجهیزات زیر ساختی و امکاناتی که برای اجرا در اختیار گروه ها گذاشته شده، بسیار خوب عمل کرده است.

نادری، در خصوص مفهوم اصلی نمایش «دیگر صدایم نکن مادر» گفت: ما در این نمایش سعی کرده ایم تأثیرات مثبت و منفی هر انقلابی را به مخاطب نشان دهیم و با به تصویر کشیدن وجوه مشترک تمامی انقلاب ها، این واقعیت را بیان کنیم که در جریان تمام انقلاب ها عده ای نابود می شوند، تا عده ای دیگر زندگی کنند.

وی اطلاع رسانی عمومی جشنواره و حضور پر شور مردم را یکی از عوامل مؤثر در رونق هر جشنواره ای عنوان کرد و گفت: ما سعی کردیم اجرای خود را به نحو احسن ارائه دهیم و امیدواریم مخاطبان هم از عملکرد ما راضی باشند.