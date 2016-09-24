ادامه عملیات تعقیب عامل تیراندازی در یک مرکز خرید در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات پلیس آمریکا اعلام کردند که عملیات تعقیب مردی مسلح که روز جمعه با تیراندازی در یک مرکز خرید در شمال غرب ایالت واشنگتن آمریکا پنج تن را به کام مرگ فرستاد، همچنان ادامه دارد.

فرد مظنون روز جمعه حدود ساعت ۷ بعدازظهر به وقت محلی با ورود به «مرکز خرید کاسکید» در ۱۰۵ کیلومتری شمال سیاتل- به روی مردم آتش گشود.

این مظنون که هویت آن هنوز شناسایی نشده است، طبق گزارش پلیس آمریکا یک مرد اسپانیایی تبار است که در هنگام ورود به این مرکز خرید سلاحی در دست نداشت، اما دوربینهای امنیتی تصاویری از وی را در حالی که یک اسلحه در دست داشت، ضبط کرده اند.

در این حمله خونبار که به گزارش پلیس توسط این مرد مسلح به تنهایی انجام شد، چهار زن کشته شدند. مردی که در اثر این تیراندازی به شدت زخمی شده بود، اندکی بعد در یک بیمارستان محلی جان خود را از دست داد. تاکنون هویت هیچ یک از قربانیان شناسایی نشده است.

مقامات از ارائه هرگونه اطلاعاتی در خصوص انگیزه احتمالی این حمله امتناع کرده اند؛ حمله ای که به دنبال یک سری حملات خشونت بار به مراکز خرید در سراسر آمریکا صورت گرفت.

یک مأمور ویژه پلیس فدرال آمریکا- اِف بی آی- در سیاتل گفت که هنوز دلایل و شواهدی دال بر تروریستی بودن این حمله در دست نیست.

مقامات محلی به تعقیب شبانه این مرد مسلح ادامه دادند و به ساکنان محلی هشدار دادند که در منازل خود بمانند.

پلیس در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که چرا هویت فرد مظنون را اسپانیایی اعلام کرده اند، مدعی شد که تصاویر بدست آمده از فرد مظنون با پوستی تیره رنگ این گمان را بوجود می آورد که وی اسپانیولی تبار است.

گفتنی است که این تیراندازی در مدتی کمتر از یک هفته پس از حمله مردی با سلاح سرد به ۹ نفر در یک مرکز خرید در شهر سنت کلود ایالت مینسوتا صورت می گیرد.