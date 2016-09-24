وقوع انفجاری مهیب در «بوداپست» مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، یک انفجار مهیب منطقه مرکزی «بوداپست» پایتخت مجارستان را در ساعات پایانی روز شنبه لرزاند.

تصاویر منتشره بر روی رسانه های اجتماعی از حضور گسترده نیروهای پلیس در منطقه «اوتوگون» بوداپست حکایت می کند. به گفته شاهدان عینی، این انفجار چندین تلفات داشته است.

یک روزنامه محلی مجارستان گزارش داد که دست کم دو تن در اثر این انفجار زخمی شده اند.

بنا بر گزارش برخی رسانه ها، دو فرد مصدوم افسران پلیس هستند که به سرعت به بیمارستان منتقل شدند.

مکان این انفجار طبقه همکف یک فروشگاه در خیابان کینگ بوداپست بود. هنوز گزارشاتی مبنی بر وقوع آتش سوزی در این مکان مخابره نشده است.

بنا بر گزارش هفته نامه «اِچ وی جی» چاپ بوداپست، در حالی که تحقیقات برای یافتن علت اصلی این انفجار در دست انجام است، ساکنان خانه های مجاور این فروشگاه آپارتمانهای خود را ترک کرده اند.

این هفته نامه به نقل از یک شاهد عینی نوشت که مردی پس از وقوع انفجار و در حالیکه جمعیت هراسان در حال گریختن از محل این انفجار بودند،‌ بر روی زمین دراز کشیده بود.