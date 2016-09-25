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۴ مهر ۱۳۹۵، ۷:۳۸

در عملیات ارتش سوریه رخ داد؛

ناکامی تکفیریها در نفوذ به منطقه «الصناعه» در دیرالزور

ناکامی تکفیریها در نفوذ به منطقه «الصناعه» در دیرالزور

نظامیان ارتش سوریه تلاش تروریست های تکفیری برای نفوذ به منطقه «الصناعه» واقع در دیرالزور را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، تروریست های تکفیری عملیاتی را به منظور نفوذ به منطقه «الصناعه» واقع در دیرالزور انجام دادند.

بر اساس این گزارش، تلاش تکفیریها با دخالت به موقع نظامیان ارتش سوریه با ناکامی مواجه شد.

نظامیان سوری در جریان درگیری با تکفیریها در اطراف منطقه «الصناعه» شمار زیادی از آنها را از پای درآوردند.

در این درگیری همچنین تعداد زیادی از عناصر تکفیری به شدت زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه ارتش سوریه همچنین تلاش تروریست های تکفیری برای تصرف مجدد اردوگاه «حندرات» در شمال حلب را ناکام گذاشتند.

تکفیریها پس از تسلط روز گذشته ارتش سوریه بر این اردوگاه استراتژیک در شمال حلب، دچار نوعی آشفتگی و دستپاچگی شدند.

کد مطلب 3777897

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