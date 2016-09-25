به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد برگزاری همایش صد هتل صد کسب و کار، غلام‌حیدر ابراهیم‌بای‌سلامی افزود: براساس گزارش شورای رقابت‌پذیری سفر و گردشگری مجمع جهانی اقتصاد، ایران بر حسب شاخص «زیرساخت خدمات گردشگری» وضعیت مطلوبی ندارد و در رتبه ۱۱۹ از میان ۱۴۱ کشور قرار گرفته است.

دبیر همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با بیان این مطلب که در ایران هزار و ۳۸ هتل داریم که فقط ۳ درصد آن‌ها، چهار و پنج ستاره هستند، تصریح کرد: از نظر شاخص تعداد اتاق هتل بر حسب هر صد نفر، ایران رتبه ۱۱۳ را در میان ۱۴۱ کشور دارد. بر حسب این شاخص رتبه عربستان ۳۷، رتبه ترکیه ۶۳، رتبه امارات ۳۴ و رتبه مالزی ۴۷ است.

او با تاکید بر این مطلب که در شرایط کنونی، ساخت‌وساز هتل اساس عرضه محصولات صنعت گردشگری است، افزود: این صنعت در جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا گسترش یافته و در حال پیشرفت روز افزون است که جذب سرمایه­ها و ایجاد رونق فضای کسب و کار را به همراه داشته ­است.

ابراهیم‌بای‌سلامی افزود: تحلیل تحولات اقتصادی کشورهای امارات متحده عربی (دبی)، ترکیه، قطر و مالزی و مقایسه تعداد هتل­های ساخته­شده و در حال ساخت آنها با کشور ایران، نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت ساخت هتل‌های جدید در ایران است.

او با یادآوری نبود تناسب میان ظرفیت‌های گردشگری ایران با امکانات مورد نیاز گردشگران، توضیح داد: دیدار از ایران، همیشه به دلیل جاذبه­های فرهنگی و زیارتی، تاریخی و خدماتی قابل ملاحظه و مورد تقاضای جهانیان بوده­ و پس از برجام، این تقاضا افزایش یافته­است؛ اما امکانات اقامتی کشور از نظر کمی و کیفی محدود و نابسامان است.

۷۰درصد تورهای خارجی به مقصد ایران، به دلیل نبود هتل مناسب رد می‌شوند

عضو شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور، افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد تورهای متقاضی سفر به اصفهان و دیگر مناطق فاخر توریستی ایران که اغلب آنها اروپایی و از کشورهای غربی و ارزآور هستند به دلیل نبود هتل مناسب رد می­شوند.

به گفته او این شرایط سبب شده تا امکان سازماندهی و ایجاد بسته‌­های سفر بر حسب ضوابط معمول در حرفه تورگردانی که فروش منظم تورها بر حسب وجود محل اقامت مناسب و متنوع در یک شهر یا شهرهای متعدد است و تامین خدمات استاندارد گردشگران در ایران برغم آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد، بسیار محدود باشد.

ابراهیم‌بای‌سلامی با ارایه آماری از وضعیت فعلی هتل‌های ایران، تصریح کرد: خراسان رضوی با ۱۶۸ هتل، مازندران با ۹۷ هتل که هیچ کدام از آنها پنج ستاره نیستند و تهران با ۹۶ هتل بیشترین تعداد هتل را دارند و استان‌­های کهگیلویه و بویراحمد با ۴ هتل، خراسان شمالی با ۶ هتل و زنجان با ۷ هتل کمترین تعداد هتل را دارند. به غیر از تعداد محدودی از هتل­های ایران، کیفیت اکثر آنها بسیار کمتر از استان­های اعلام شده برحسب ستاره‌های داده شده است.

اعضای شورای‌عالی سیاست‌گذاری میراث‌فرهنگی و گردشگری، سال ۱۳۹۴ از سوی رییس‌جمهوری منصوب شدند. همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، یازدهم و دوازدهم مهرماه جاری، با حضور مقام‌های عالی‌رتبه کشوری و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.