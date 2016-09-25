به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی پیش از ظهر یکشنبه در جمع کارکنان تبلیغات اسلامی همدان با گرامیداشت یاد و از خود گذشتگی‌های رزمندگان ایران اسلامی، گفت: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و به خطر افتادن منافع جبهه استکبار و استعمار، جهان خواران مقبولیت، محبوبیت و نفوذ حکومتی مردمی و دینی را برنتافتند و تهاجمی همه‌جانبه را علیه این انقلاب آغاز کردند.

وی گفت: جبهه استکبار این موضوع را که ملت ایران اسلامی به خاطر اعتقادات خود و حاکم شدن احکام و معارف الهی و اقامه عدل و داد قیام کرده و نظام اسلامی را تشکیل داده‌ و در دفاع از انقلاب و آرمان‌های خود از هیچ قدرتی هراس نداشته و با تمام وجود از دستاورد عظیم خود و کیان اسلام و توحید دفاع می‌کند، را فراموش کرده بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان یکی از برکات دفاع مقدس را هراس و شکست همیشگی دشمنان از انقلاب اسلامی دانست و افزود: دوران ۸ سال دفاع مقدس نقطه اوج و از افتخارات دائمی و بابرکت این کشور است که عظمت آن در تار و پود نظام اسلامی و لحظه‌لحظه عمر پربرکت انقلاب جاری و ساری است.

حجت‌الاسلام علی دشتکی پیروزی در دفاع مقدس را حاصل توکل به خدای یکتا، وحدت و همدلی آحاد جامعه، پیروی از ولایت‌فقیه، اتکا به توانمندی‌های داخلی و از خود گذشتگی و ایثار مردمی دانست که برای حفظ و حراست از دستاوردها و اهداف بلند انقلاب نوپای خود از تمام هستی خود گذشتند تا دشمنان را خار و ذلیل کرده و با شکستی تاریخی مواجه کنند.

وی حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را از وظایف و رسالت‌های خطیر دستگاه‌های فرهنگی به خصوص سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و افزود: امروز نیز جبهه کفر با تمام قدرت برای ضربه زدن به‌ نظام اسلامی به میدان آمده اما باید با هوشیاری و بصیرت تمام و اطاعت از ولایت‌فقیه و حفظ انسجام و وحدت به مقابله با این تهاجم همه‌جانبه پرداخت.