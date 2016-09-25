به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان، علی ترکاشوند با بیان اینکه ۲۴۵ هیئت مذهبی برای دهه اول ماه محرم آماده شده است، گفت: این هیئت ها به مدت ۱۰ شبانه روز از سوگواران حسینی پذیرایی می کنند.

وی بابیان اینکه از این تعداد ۳۵ هیئت مربوط به خواهران است، افزود: بیش از۲۰۰ روحانی مبلغ و مبلغه در دهه اول محرم به مساجد مختلف شهری و روستایی اعزام می شوند.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند با بیان اینکه از این تعداد ۲۴ روحانی از شهرستان قم به نهاوند اعزام می شوند، گفت: در ایام محرم ۲۵۰ عنوان برنامه فرهنگی در مساجد شهری و روستایی شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.

ترکاشوند اضافه کرد: تجلیل از ۲۰ پیرغلام در روز هفتم محرم در مصلای مهدیه شهر برزول، برگزاری گفتمان‌های دینی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و تبیین قیام خونین امام حسین(ع) و بازدید از هیئت‌های مذهبی در دستور کار است.