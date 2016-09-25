به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان همدان، حجت‌الاسلام علی دشتکی در دیدار نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید نگاه ویژه ای به بخش فرهنگ در برنامه ششم توسعه صورت گیرد.

وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی و روند اجرای طرح‌ها و برنامه های فرهنگی، دینی و قرآنی در استان همدان گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه فرهنگ در شکل گیری ساختار جوامع باید نگاه ویژه ای به بخش فرهنگ در برنامه ششم توسعه صورت گیرد.

حجت الاسلام دشتکی گفت: فرهنگ، زیرساخت توسعه کشور در همه بخشها بوده و دغدغه نمایندگان مجلس نسبت به حوزه فرهنگ تاثیر بسزایی در نگاه ویژه کمیسیون تلفیق به این بخش مهم خواهد داشت.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار توسعه همه جانبه کشور را در گرو تلاش همه آحاد جامعه به خصوص دستگاههای مسئول دانست و افزود: با توجه به تاثیر فرهنگ بر تمام شئون زندگی بشر و اینکه تعالی در همه بخش‌ها نیازمند توجه ویژه به بخش فرهنگ است، باید با توجه به نیاز جامعه و تاکیدات مقام معظم رهبری، فرهنگ مورد توجه جدی برنامه ریزان و متولیان قرارگرفته و از هیچ کوششی برای ارتقاء و تعالی آن دریغ نکنند.

حمیدرضا حاجی بابایی افزود: نقشی که سازمان تبلیغات اسلامی می تواند در ارتقاء و ساماندهی فرهنگ دینی داشته باشد بسیار مهم است وبدون تردید پیگیری مستمر و ارائه برنامه از سوی متولیان می تواند جایگاه فرهنگ را در برنامه ششم توسعه چشمگیرتر کند.