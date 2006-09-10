بازي در هر تيم ايراني برايم افتخار است/ مذاكراتم با مسئولان پاس به نتيجه نرسيد

مهرداد اولادي مهاجم ايراني فصل گذشته تيم فوتبال الشباب امارات با بيان اين مطلب به خبرنگار مهر گفت: براي انتقال به تيم پاس مذاكرات نهايي را انجام نداده ام،اما صحبتهاي ابتدايي دراين خصوص انجام شد كه نتيجه اي در برنداشت.

وي افزود: من دانشجوي زبان انگليسي دانشگاه جامع علمي كاربردي هستم و مي توانم تا چهارسال ديگر از معافيت تحصيلي استفاده كنم، با اينحال انتقالم به تيمي نظامي چندان منطقي به نظر نمي رسد.

اين مهاجم جوان در خصوص دلايل امتناع از حضور در تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس خاطر نشان ساخت: بازيكن تيم فوتبال الشباب امارات هستم و بر اساس قانون تا زمانيكه مسئولان اين باشگاه كارت ITC مرا صادرنكنند، نمي توانم هيچ تيمي را همراهي كنم .

وي ادامه داد: روز يكشنبه هفته جاري (امروز) مسئولان باشگاه پرسپوليس به امارات مي روند تا پس از مذاكره با مديران باشگاه الشباب، آنها را راضي به صدورITC من كنند. در صورتي كه اين اتفاق رقم بخورد در كنار تيم پرسپوليس حضور يافته واين تيم را در مسابقات ليگ برتر همراهي خواهم كرد.

اولادي در ادامه از تمايلش براي بازگشت به تيم فوتبال الشباب امارات خبرداد و افزود: مي خواهم مجددا براي الشباب بازي كنم، زيرا با بازي دراين تيم زندگي ام تامين مي شود و بيشتر از امروز پيشرفت مي كنم.

وي تاكيد كرد: مسئولان اين باشگاه دچار سوتفاهم شده و گمان مي كنند مشكلاتي كه برايم به وجود آمده بهانه اي است براي اينكه ديگر به امارات بازنگردم. با اينحال اگراين مسئله براي آنها مشخص شود كه براي خروج از كشور با مشكل روبرو هستم ،شايد راضي به جدايي ام شوند.

مهاجم تيم فوتبال الشباب امارات خاطرنشان ساخت: باشگاه الشباب هيچ بازيكني را براي جانشيني من نمي پذيرد و اسامي كه اين روزها مطرح مي شود تا به عنوان جايگزين من راهي امارات شوند شايعه اي بيش نيست.

مهرداد اولادي سال گذشته از پرسپوليس جدا شد و به تيم الشباب امارات پيوست.