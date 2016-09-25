ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج - تهران/ بارش باران در ۳ استان

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در استان‌های خراسان شمالی محور بجنود - آشخانه و استان گلستان و مازندران در اکثر محورها بارش پراکنده باران و در محور فیروزکوه محدوده گدوک و کارسالار، محور کرج - چالوس محدوده کندوان و هزار چم و استان اردبیل محور اسالم - خلخال مه گرفتگی و کاهش دید و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ- شاهرود تا اطلاع ثانوی مسدود است.