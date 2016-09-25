تسریع برداشت محصولات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشاورزان و باغداران استان چهارمحال و بختیاری هرچه زودتر محصولات باغی و زراعتی خود را برداشت کنند، اظهار داشت: دما در این استان کاهش شدیدی خواهد داشت.

وی بیان کرد: هم اکنون برداشت محصولات کشاورزی از جمله انگور و ذرت با توجه به حساسیت بالای آنها به سرما بسیار ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دما در این هفته در این استان روند کاهشی خواهد داشت و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی و باغی در این استان وجود دارد.