زنگ خطر در راه آهن فارس نواخته شد/ سه کشته طی دو هفته

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: طی دو هفته گذشته در دو حادثه یک زن در پاساگارد پس از برخورد با قطار حدود یک کیلومتر بر روی ریل قطار کشیده شده و جان باخت.

در سانحه ای دیگر نیز در اقلید دو کودک پس از برخورد با قطار جان خود را از دست دادند.

بر این اساس به نظر می رسد مردم آگاهی چندانی از مواجهه با قطار در حریم آن نداشته و به رغم اینکه سرعت راه آهن فارس هنوز به حد قابل قبول برای مردم نرسیده اما ظرف چند روز سوانح این چنینی سه کشته برجای گذاشته است.

مدیرکل راه آهن استان فارس در خصوص این دو حادثه مرگبار به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه طی دو هفته گذشته سه نفر شامل یک زن و دو کودک در مسیر راه آهن پس از برخورد قطار با آنها جان خود را از دست داده اند.

مهرداد انصاری با انتقاد از اینکه متاسفانه مردم حریم راه آهن را رعایت نمی کنند، اظهار داشت: در حال حاضر سرعت قطار در استان فارس حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ کیلومتر است از این رو ترمز گرفتن با این سرعت بسیار دشوار است.

وی ادامه داد: در حادثه اول که چند روز قبل در تونل سعادت‌شهر رخ داد، لوکوموتیوران از یک محیط روشن وارد تونلی که تاریک است، شده و با زنی برخورد می کند که بلافاصله ترمز گرفته اما بعد از یک کیلومتر متوقف می شود.

مدیر کل راه آهن استان فارس با تاکید بر اینکه با سرعت ۱۲۰ کیلومتر امکان توقف تا یک کیلومتر وجود ندارد، بیان کرد: در حادثه دوم که در محدوده اقلید رخ داده دو کودک وارد حریم قطار شده اند که در این حادثه لوکوموتیوران متوجه کودک شده اما به دلیل سرعت بالا امکان توقف بلافاصله وجود ندارد از این رو ترمز سریع گرفته اما بی فایده بود.

وی با اشاره به اینکه ترمز سریع برای قطار خطرساز است، گفت: در این حادثه دو کودک پس از برخورد با قطار جان خود را از دست می دهند و مادر آنها نیز که برای نجات وارد ریل شده زخمی شده است.

انصاری با اظهار تاسف از این دو حادثه افزود: در شبها لوکوموتیوران نزدیک مکانهایی که قوس دارد چراغ زده و در روز نیز بوق قطار را برای پیشگیری از این حوادث به صدا در می آورد اما متاسفانه همواره شاهد حضور افراد در حریم راه آهن هستیم.

وی به حوادث دیگر نیز در مسیر ریلی فارس اشاره کرد و گفت: در سالهای ابتدایی راه اندازی قطار متاسفانه شاهد تردد احشام در مسیر ریلی بودیم که مشکلاتی به همراه داشت.

مدیر کل راه آهن استان فارس اظهار داشت: علاوه بر این حوادث مدتی قبل نیز یک چوپان بر روی ریل مشغول استراحت بوده که لوکوموتیوران متوجه موضوع می شود اما امکان ترمز گرفتن وجود نداشته و بعد از یک کیلومتر قطار متوقف می شود که مشخص می شود چوپان جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: برای بررسی این موضوع مدتها درگیر بودیم که آیا این چوپان خودش قبل از ورود قطار فوت کرده یا رد شدن قطار منجر به مرگش شده است.

انصاری با بیان اینکه متاسفانه با وجود فرهنگسازی پیرامون این موضوع مردم همچنان به این مسئله بی توجه هستند، افزود: اداره کل راه آهن استان فارس طی چند سال اخیر دوره های آموزشی فراوانی برای فرهنگ سازی در این خصوص و عدم ورود مردم به حریم راه آهن برگزار کرده اما متاسفانه مردم به این موضوع توجه ندارند.

وی با اشاره به اقدامات ایمنی راه آهن استان فارس گفت: طی این مدت اقدامات ایمنی زیادی در مسیرهای ریلی استان انجام شده که به عنوان نمونه می توان به دیوارکشی در منطقه ریلی زرقان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان، فنس کشی دو ایستگاه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان و... اشاره کرد.

مدیر کل راه آهن استان فارس با تاکید بر اینکه مردم باید حریم راه آهن را رعایت کنند، گفت: اداره کل راه آهن استان فارس پیگیر افزایش سرعت قطار به ۱۴۰ کیلومتر است اما با این وضعیت دچار تردید شده است.