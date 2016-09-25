فرداشب آخرین فرصت شرکت در دوره های کارشناسی علمی- کاربردی

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تغییرات، افزایش ظرفیت و اصلاحیه های دفترچه راهنمای ثبت نام، مهلت ثبت نام در دوره های کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۵ مهرماه تمدید شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۰ هزار و ۳۶۱ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند و با توجه به ظرفیت ۳۰۳ هزار و ۵۰۰ نفری در این دوره ها، داوطلبان فرصت دارند تا زمان اعلام شده در دوره های کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی شرکت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: کسانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند می توانند تا فرصت اعلام شده نسبت به ثبت نام در این دوره ها اقدام کنند. همچنین افرادی که پیش از این ثبت نام کرده اند می توانند نسبت به ویرایش فرم ثبت نام خود تا زمان اعلام شده اقدام کنند.