  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۹

ثبت نام ۸۰ هزار نفر؛

فرداشب آخرین فرصت شرکت در دوره های کارشناسی علمی- کاربردی

فرداشب آخرین فرصت شرکت در دوره های کارشناسی علمی- کاربردی

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان شرکت در دوره های کارشناسی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تا ساعت ۲۴ فرداشب ۵ مهر فرصت دارند در این دوره ها ثبت نام کنند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تغییرات، افزایش ظرفیت و اصلاحیه های دفترچه راهنمای ثبت نام، مهلت ثبت نام در دوره های کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۵ مهرماه تمدید شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۰ هزار و ۳۶۱ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند و با توجه به ظرفیت ۳۰۳ هزار و ۵۰۰ نفری در این دوره ها، داوطلبان فرصت دارند تا زمان اعلام شده در دوره های کارشناسی حرفه ای  و مهندسی فناوری نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی شرکت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: کسانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند می توانند تا فرصت اعلام شده نسبت به ثبت نام در این دوره ها اقدام کنند. همچنین افرادی که پیش از این ثبت نام کرده اند می توانند نسبت به ویرایش فرم ثبت نام خود تا زمان اعلام شده اقدام کنند.

کد مطلب 3778037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها